A lo largo y ancho de las rutas de Argentina, los santuarios improvisados con banderas, cintas y velas rojas forman parte del paisaje cotidiano. Detrás de este símbolo de fe popular se encuentra Antonio Mamerto Gil Núñez , conocido mundialmente como el Gauchito Gil , una figura que trascendió las fronteras de Corrientes para convertirse en el santo pagano con mayor devoción en el país.

Trenes Argentinos: evacuaron a 219 pasajeros por un principio de incendio en el Tren Mitre

Antonio Gil nació en la zona de Pay Ubre, cerca de la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, alrededor de 1840. Era un peón rural que trabajaba en el campo y gozaba de gran aprecio entre sus pares por su carácter solidario y su habilidad con el facón y la guitarra.

Su vida dio un giro drástico durante las guerras civiles argentinas en la segunda mitad del siglo XIX. Reclutado para pelear en las filas del Partido Autonomista (los "colorados") contra el Partido Liberal (los "celestes"), Gil desertó del ejército tras tener una visión de Ñandeyara (el dios guaraní) en sueños, quien le ordenó no derramar sangre de sus propios hermanos.

Al ser considerado desertor, una partida policial lo capturó cerca de Mercedes. El 8 de enero de 1878 , fue trasladado hacia Goya para ser juzgado, pero sus captores decidieron ejecutarlo en el camino, colgado de un árbol de espinillo.

Antes de morir, Antonio Gil le dijo a su verdugo, el coronel Velázquez:

"Con la sangre de un inocente se va a curar otro inocente. Cuando llegues a tu casa vas a encontrar a tu hijo muy enfermo; si rezás en mi nombre, se va a salvar". "Con la sangre de un inocente se va a curar otro inocente. Cuando llegues a tu casa vas a encontrar a tu hijo muy enfermo; si rezás en mi nombre, se va a salvar".

Velázquez ejecutó la orden, pero al regresar a su hogar encontró a su hijo agonizando. Desesperado, cumplió con las palabras del gaucho y rezó pidiendo su intercesión. El niño sanó milagrosamente al día siguiente. Arrepentido, el coronel regresó al lugar de la ejecución, dio cristiana sepultura al cuerpo y colocó una cruz de ñandubay, dando origen al primer santuario.

¿Por qué se lo identifica con el color rojo?

El color rojo es el sello distintivo de cualquier altar dedicado al Gauchito Gil y responde a dos motivos históricos y culturales:

Identidad política: Representa el emblema del Partido Autonomista de Corrientes, divisa a la que pertenecía en vida y que simbolizaba el federalismo provincial.

Simbolismo espiritual: Se asocia directamente con la sangre derramada de un inocente y con la fuerza vital de su protección en los caminos.

El santuario de Mercedes y la celebración del 8 de enero

Cada 8 de enero, aniversario de su fallecimiento, cientos de miles de promeseros viajan hasta el predio ubicado sobre la Ruta Nacional 123, a ocho kilómetros de la ciudad de Mercedes, Corrientes.

Durante esta jornada, el santuario se transforma en una multitudinaria fiesta popular con chamamé, cabalgatas, procesiones y agradecimientos por favores concedidos. Los devotos suelen dejar ofrendas características como botellas de vino, cigarrillos, velas rojas, patentes de autos y placas de agradecimiento.

¿Cómo rezarle y pedirle al Gauchito Gil?

A pesar de no estar canonizado por la Iglesia Católica, la devoción hacia él convive con el catolicismo popular. Quienes se acercan a sus altares para pedir protección en los viajes, salud o trabajo suelen cumplir con un ritual sencillo:

Encender una vela roja en su altar o santuario rutero.

Realizar el pedido con fe, mencionando la promesa que se cumplirá una vez concedido el favor.

Agradecer al pasar: Para los viajeros, tocar bocina al cruzar frente a una ermita en la ruta es una señal de respeto y pedido de buen viaje.

Preguntas frecuentes sobre el Gauchito Gil