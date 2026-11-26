La Cámara Argentina de Bares de Coctelería presentó la clasificación oficial mediante un ranking nacional, destacando a los mejores establecimientos del país.

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La coctelería argentina ya tiene su propia referencia nacional tras presentarse “The List 33”, la primera clasificación dedicada a los bares del país que busca destacar la calidad, creatividad y hospitalidad de estos establecimientos mediante un ranking nacional. La ceremonia de premiación reunió a referentes del sector y periodistas especializados para anunciar los 33 lugares más destacados.

El bar porteño Tres Monos se alzó con el primer puesto, consolidándose como el mejor de Argentina. Este reconocimiento llega tras su destacada participación en listas previas, reafirmando su propuesta de valor centrada en la hospitalidad y el uso de productos locales.

En la segunda y tercera posición del podio se ubicaron Cochinchina, proyecto de la bartender Inés de los Santos, y Víctor Audio Bar, respectivamente. Estos establecimientos, al igual que Tres Monos, también han sido reconocidos en listas mundiales, demostrando el nivel de la coctelería argentina a nivel global.

Tres Monos lidera el ranking nacional de bares La lista completa incluye 25 establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires y 8 del interior del país, abarcando ciudades como Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Rosario y Rafaela. Tres Monos, ubicado en Palermo, se destacó no solo por su técnica y creatividad, sino también por su fuerte identidad argentina y su filosofía de servicio.

Sebastián Atienza, uno de los creadores de Tres Monos, definió al bar como “un bar de barrio, con una identidad bien argentina y la hospitalidad como bandera”. La propuesta del local fusiona estética urbana y rebelde con excelencia técnica y culto al servicio, apoyándose en ingredientes locales y reinterpretaciones de cócteles populares.