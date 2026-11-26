El juez Diego Amarante elevó la fianza a cincuenta millones de pesos para autorizar los viajes al exterior del presidente de la AFA, Claudio Fabián Tapia.

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La Justicia en lo Penal Económico impuso nuevas restricciones al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, para autorizar sus viajes al exterior. El juez Diego Amarante elevó de $30 millones a $50 millones la caución económica que debe depositar el dirigente y modificó las condiciones que debe cumplir antes de abandonar el territorio nacional.

La decisión se produjo a raíz de una solicitud que presentó el titular de la AFA para viajar a Colombia, Uruguay, Suiza y Brasil, en el marco de compromisos institucionales vinculados a la Conmebol y la FIFA. El magistrado consideró que la multiplicidad de destinos y la onerosidad de los viajes resultan demostrativos de una sobrada solvencia económica.

Tapia debió transferir otros $20 millones a una cuenta del Banco Nación para completar la nueva suma exigida. Además, el juez modificó el mecanismo de compromiso de itinerario, ordenando que la firma del acta se realice de forma presencial y no digital, como sucedía hasta ahora.

Claudio Fabián Tapia enfrenta un proceso por retención de aportes La prohibición de salida del país que pesa sobre Tapia se enmarca en el expediente que investiga la presunta apropiación indebida de impuestos y recursos de la seguridad social por más de $19.300 millones por parte de la AFA. A fines de marzo, el juez Amarante procesó al presidente de la entidad y a su tesorero, Pablo Toviggino, disponiendo embargos sobre sus bienes por $350 millones cada uno.

La investigación se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que apunta a que la institución retuvo fondos correspondientes a obligaciones impositivas y previsionales, pero no los ingresó al fisco dentro de los plazos legales. La Cámara en lo Penal Económico confirmó los procesamientos, acercando el expediente a un eventual juicio oral.