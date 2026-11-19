El máximo tribunal hizo lugar a un recurso del fiscal Mario Villar y quitó el expediente al juzgado de Campana para asignárselo al juez Daniel Rafecas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la causa que investiga presunto lavado de activos en torno a la compra de una mansión en Pilar, vinculada a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), deje de tramitarse en el juzgado federal de Campana y regrese a los tribunales federales de Comodoro Py.

A través de un fallo firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal dispuso que el expediente quede radicado en el Juzgado Federal N° 3, a cargo del magistrado Daniel Rafecas.

El planteo fiscal que destrabó el cambio de juzgado La decisión de la Corte Suprema hizo lugar a un recurso de queja interpuesto por Mario Alberto Villar, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, quien había cuestionado que la competencia de la investigación quedara en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

Antecedente en Casación: En octubre de este año, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal había declarado inadmisible el planteo del Ministerio Público Fiscal para desplazar el expediente de jurisdicción bonaerense.

Resolución del máximo tribunal: Frente a ese revés en instancias previas, Villar acudió en queja ante la Corte Suprema, que finalmente respaldó su postura y devolvió el caso al fuero federal porteño. Qué se investiga en la causa y el impacto en la conducción de la AFA El expediente busca determinar si existió una maniobra de lavado de dinero detrás de la adquisición de una lujosa propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar.