El debut de Tomás Rebord en América TV registró bajo rating con su programa Dominbord

El programa de Tomás Rebord en América registró un bajo rating en su debut, quedando lejos de la competencia de Telefe y El Trece.

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El esperado debut de Tomás Rebord en la televisión abierta con su programa "Dominbord" en América TV no cumplió con las expectativas de audiencia. El conductor, conocido por su trayectoria en plataformas digitales y medios alternativos, inició su ciclo el domingo 16 de noviembre de 2026 con números que reflejaron un bajo desempeño en el rating, contando con la presencia clave de figuras del deporte y la política gracias a Chiqui Tapia.

🚨 EMPEZÓ DOMINBORD: MÁXIMA TENSIÓN EN LA PUERTA DE AMÉRICA#DOMINBORD pic.twitter.com/zB3BqiahHI — América TV (@AmericaTV) November 16, 2026 A pesar de contar con una apertura cargada de referencias televisivas, guiños a su comunidad de YouTube y la presencia del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, el programa promedió 0,6 puntos de rating, con picos de tan solo 0,7 puntos. Las mediciones, compartidas por el periodista Ignacio Rodríguez, mostraron una tendencia a la baja durante la emisión.

La competencia directa, con la película "El misterio de Soho" en El Trece y "MasterChef Celebrity" en Telefe liderando la franja, planteó un escenario difícil para el debut. "MasterChef Celebrity", con Wanda Nara como conductora, registró pisos de 10,1 puntos, evidenciando la marcada diferencia en la audiencia.

El impacto de Chiqui Tapia en la pantalla chica El programa comenzó con una puesta en escena particular, incluyendo una unidad de traslado policial y a Rebord vestido con una camisa de fuerza y un bozal, parodiando la figura de Hannibal Lecter. Luego, en el estudio, el conductor destrozó un escritorio antes de dar la bienvenida al "prime time" con referencias a figuras y programas reconocidos de la televisión argentina.

Durante su primer editorial, Rebord hizo alusión a su público digital y a la búsqueda de reconectar con las familias argentinas, mencionando temas de actualidad política y social, y apuntando a conquistar a un público de mayor edad. La entrevista a Chiqui Tapia, quien habló por primera vez en televisión sobre su gestión y pasado, se mantuvo en 0,7 puntos, ocupando el tercer lugar en su franja horaria.