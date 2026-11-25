Desde expresiones populares como “chepibe” hasta términos que nacieron con el avance de las nuevas tecnologías, la Real Academia Española (RAE) presentó la 24.ª edición del Diccionario de la lengua española, que incorpora más de 6.000 novedades entre palabras y acepciones.

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Entre los términos que se sumaron aparecen influencer, gordofobia, metaverso, ecoansiedad y pódcast, además de expresiones que reflejan las particularidades del español que se habla en distintos países de América Latina.

La publicación reúne 99.990 entradas y alrededor de 209.000 acepciones , distribuidas en dos volúmenes de 3.606 páginas en total. Se trata de la primera renovación integral de la versión impresa desde 2014, aunque durante esos doce años se realizaron nueve actualizaciones digitales.

Las incorporaciones abarcan distintos ámbitos de la vida cotidiana, desde las redes sociales y la comunicación digital hasta la salud, el medioambiente y la gastronomía. Muchas de estas expresiones ya formaban parte del vocabulario habitual de millones de personas, aunque todavía no contaban con una entrada propia en el diccionario.

Entre las novedades más destacadas aparecen:

Influencer: persona que ejerce influencia sobre otras a través de las redes sociales.

Gordofobia: rechazo hacia las personas gordas o la gordura corporal.

Metaverso: entorno virtual en el que los usuarios pueden interactuar.

Pódcast: contenido de audio distribuido a través de Internet.

Ecoansiedad: preocupación o angustia relacionada con la crisis ambiental.

Basuraleza: residuos abandonados en espacios naturales.

Docuserie: producción documental organizada en episodios.

Edadista: relativo a la discriminación por motivos de edad.

Ciberataque: ataque contra sistemas o recursos informáticos.

Ramen: plato de origen japonés elaborado con fideos y caldo.

Cardiosaludable: beneficioso para la salud cardiovascular.

Esferificar: técnica gastronómica que permite dar forma esférica a determinados alimentos líquidos.

También se incorporaron expresiones como inteligencia artificial generativa, código QR y términos como burrata, performativo, racializar, hantavirus y antiedad.

“Chepibe” y “bicisenda”, dos expresiones del habla argentina

El vocabulario argentino también ganó protagonismo en la nueva edición. Durante la presentación, la Academia Argentina de Letras eligió la palabra “chepibe” para representar al país, una expresión coloquial utilizada para referirse a una persona encargada de realizar mandados o tareas de poca responsabilidad.

Otra de las incorporaciones es “bicisenda”, término utilizado habitualmente en Argentina, Paraguay y Uruguay para identificar los espacios destinados a la circulación de bicicletas. La actualización contempla 1.570 voces de uso exclusivo en distintos países hispanohablantes y 1.490 gentilicios, como resultado del trabajo conjunto de las 23 academias de la lengua española.

Entre las expresiones regionales también aparecen cocotaxi, de Cuba; corillo, de Puerto Rico; motoconcho, de República Dominicana, y puntabola, de Bolivia.

Un diccionario que también cambia su forma de presentar las palabras

Más allá de las incorporaciones, la nueva edición introdujo modificaciones en su estructura. Los significados de las palabras se organizan teniendo en cuenta su frecuencia de uso y relación semántica, mientras que las formas femeninas de los términos que admiten variación de género aparecen escritas de manera completa.

El trabajo también incluyó la revisión de la información etimológica de 54.829 entradas y la incorporación de 85.201 ejemplos para facilitar la comprensión de los términos en diferentes contextos.

La publicación coincide con los 300 años de la aparición del primer volumen del Diccionario de autoridades, publicado en 1726. Además, representa la primera edición concebida originalmente en formato digital, a partir del cual se desarrolló su versión impresa.