Más allá de su vigencia dentro del campo de juego y de sus contratos deportivos, Lionel Messi consolidó en los últimos años un entramado empresarial diversificado que abarca hotelería de lujo, desarrollos inmobiliarios, gastronomía, bebidas, medios audiovisuales y tecnología. Con un patrimonio estimado en torno a los US$ 1.000 millones , el capitán argentino transformó su nombre en una plataforma de negocios capaz de escalar en industrias completamente ajenas al fútbol.

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Gran parte de esta estructura se articula a través de su holding familiar Limecu España 2010 y de Leo Messi Management , la firma que administra sus derechos de imagen y acuerdos comerciales con gigantes como Adidas, Apple, Gatorade o Hard Rock. Sin embargo, el salto cualitativo del "Messi empresario" radica en su paso de embajador de marcas a propietario e inversor directo en activos físicos y compañías propias.

Uno de los pilares más sólidos de su cartera es el negocio hotelero e inmobiliario. A través de MiM Hotels , una cadena de seis hoteles boutique de alta gama en España y Andorra —ubicados en Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira Beret, Sotogrande y Andorra—, Messi construyó un activo valuado por encima de los US$ 100 millones . A fines de 2025, la gestión de estos establecimientos pasó a manos de Meliá Hotels International , que los integró a su exclusiva línea The Meliá Collection.

En paralelo, el rosarino canaliza sus inversiones en real estate mediante Edificio Rostower Socimi , una sociedad inmobiliaria cotizada en España que administra hoteles, oficinas, locales comerciales y viviendas con una valuación superior a los US$ 270 millones . Entre sus movimientos recientes sobresale la adquisición en mayo de 2026 de las históricas galerías Via Wagner en Barcelona por €11,5 millones (unos US$ 13,5 millones), un predio de 4.000 metros cuadrados que será reconvertido en oficinas comerciales.

Su huella inmobiliaria también se extiende a Estados Unidos y la Argentina: en Florida sumó propiedades residenciales de lujo valuadas en conjunto en casi US$ 19 millones , mientras que en su Rosario natal participa junto a Ángel Di María en Carrasco M , un desarrollo residencial premium de 24 unidades con una inversión estimada en US$ 7 millones .

Gastronomía con sello argentino y bebidas propias

El consumo masivo y la gastronomía ocupan un lugar cada vez más visible en su portafolio. En julio de 2025, Messi sorprendió al ingresar como socio e inversor en El Club de la Milanesa, la cadena argentina especializada en uno de los platos emblemáticos del país, con el objetivo de impulsar su expansión internacional hacia España y Estados Unidos aprovechando su vidriera en Miami.

Un año antes había dado otro paso clave al lanzar Más+ by Messi, su propia línea de bebidas hidratantes. A diferencia de un patrocinio tradicional, en este proyecto el apellido forma parte central del producto, compitiendo de manera directa en el segmento global de hidratación deportiva.

Tecnología, contenidos y capital de riesgo

Con la mirada puesta en la economía digital y el entretenimiento, Messi también creó vehículos de inversión específicos en Estados Unidos:

Play Time Sports-Tech HoldCo: fundada en San Francisco, funciona como un fondo de inversión orientado a startups vinculadas con tecnología deportiva, medios y nuevas plataformas digitales.

525 Rosario: lanzada junto a Smuggler Entertainment con sedes en Miami y Los Ángeles, es una productora global dedicada a desarrollar series, documentales, películas, eventos en vivo y contenidos comerciales para atletas y marcas. El nombre rinde homenaje tanto a su ciudad natal como a la dirección de la casa familiar de su infancia.

Así, mientras escribe los últimos capítulos de su carrera profesional, Lionel Messi deja en claro que su retiro de las canchas no marcará el final de su protagonismo, sino la consolidación de un ecosistema empresarial pensado para perdurar décadas.