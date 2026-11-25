Lionel Messi tiene un lugar privilegiado en la historia del Balón de Oro , no solo por ser el máximo ganador del premio, con ocho estatuillas , sino también por haber participado como jurado en distintas ediciones. Ahora, France Football difundió el registro completo de sus 11 votaciones y dejó al descubierto qué futbolistas eligió el capitán argentino a lo largo de los años.

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El repaso permitió conocer que cuatro argentinos recibieron el respaldo de Messi : Sergio Agüero, Ángel Di María, Javier Mascherano y Alejandro Garnacho . Los tres primeros aparecieron en sus elecciones para el premio principal, mientras que el actual delantero de Aston Villa fue incluido entre sus candidatos al Trofeo Kopa, que distingue a los mejores jóvenes.

El rosarino votó para el Balón de Oro entre 2011 y 2015 , cuando los capitanes de las selecciones nacionales formaban parte del jurado. A partir de 2021, comenzó a participar en la elección del Trofeo Kopa , reservado para reconocer a los talentos jóvenes del fútbol mundial.

Una particularidad de sus primeras cinco votaciones fue que siempre eligió a jugadores con los que había compartido equipo en Barcelona o en la Selección argentina . El español Andrés Iniesta fue su favorito más recurrente: apareció en los cinco podios que armó Messi durante ese período.

Entre los compatriotas seleccionados, Sergio Agüero fue el que más veces recibió su voto en el Balón de Oro. El Kun apareció en las elecciones de 2011 y 2012, ambas veces en el tercer puesto.

En 2014, después del Mundial de Brasil, Messi tuvo un gesto especial con dos compañeros de la Selección. Ubicó a Ángel Di María en el primer lugar y a Javier Mascherano en el tercero, mientras que Iniesta quedó segundo. En ese sistema, el primer puesto otorgaba cinco puntos, el segundo tres y el tercero uno.

El cuarto argentino de la lista es Alejandro Garnacho, quien recibió el voto de Messi en 2024, durante la elección del Trofeo Kopa. En aquella oportunidad, el capitán argentino lo ubicó en el tercer lugar.

Todos los votos de Messi para el Balón de Oro

Las elecciones del rosarino para el premio principal quedaron distribuidas de la siguiente manera:

2011: Xavi Hernández (1.º), Andrés Iniesta (2.º) y Sergio Agüero (3.º).

2012: Andrés Iniesta (1.º), Xavi Hernández (2.º) y Sergio Agüero (3.º).

2013: Andrés Iniesta (1.º), Xavi Hernández (2.º) y Neymar (3.º).

2014: Ángel Di María (1.º), Andrés Iniesta (2.º) y Javier Mascherano (3.º).

2015: Luis Suárez (1.º), Neymar (2.º) y Andrés Iniesta (3.º).

El voto de Messi que fue clave para definir el Trofeo Kopa 2026

Desde 2021, Messi también participa en la elección del Trofeo Kopa, que reconoce al mejor futbolista joven. En sus seis intervenciones mostró una marcada preferencia por jugadores vinculados al Barcelona, como Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Pau Cubarsí.

Uno de los datos más llamativos se produjo en la edición 2026. El voto de Messi resultó determinante para que Lamine Yamal se impusiera sobre Pau Cubarsí por apenas dos puntos, con un resultado final de 96 contra 94.

El argentino ubicó al delantero en el primer puesto y al defensor en el segundo, una elección que terminó inclinando una definición muy ajustada.

Las votaciones de Messi para el Trofeo Kopa fueron:

2021: Pedri (1.º), Nuno Mendes (2.º) y Jude Bellingham (3.º).

2022: Gavi (1.º), Nuno Mendes (2.º) y Jude Bellingham (3.º).

2023: Jamal Musiala (1.º), Pedri (2.º) y Jude Bellingham (3.º).

2024: Lamine Yamal (1.º), Pau Cubarsí (2.º) y Alejandro Garnacho (3.º).

2025: Lamine Yamal (1.º), Désiré Doué (2.º) y Pau Cubarsí (3.º).

2026: Lamine Yamal (1.º), Pau Cubarsí (2.º) e Ibrahim Maza (3.º).

De esta manera, el registro oficial de France Football permitió conocer otra faceta de Messi: sus preferencias a la hora de elegir a los mejores futbolistas del mundo y el respaldo que dio tanto a sus antiguos compañeros como a las nuevas figuras del fútbol.