En Boca Juniors, Leandro Paredes se realizó estudios de sangre este martes en el predio de Ezeiza, en la previa del entrenamiento, tras haber sufrido un desmayo minutos después del encuentro ante Atlético Mineiro. La medida formó parte del protocolo médico dispuesto por la institución para descartar inconvenientes de salud y monitorear de cerca su evolución física, dejando su presencia frente a Independiente Rivadavia todavía en duda.
El chequeo se enmarcó dentro del seguimiento clínico que activó el club a raíz del episodio posterior a la conquista de la Copa Sudamericana. De acuerdo con los reportes, el futbolista ya había completado sin molestias la práctica regenerativa del lunes y se lo había visto repuesto durante las celebraciones por el título; sin embargo, esas señales positivas no cerraron aún el diagnóstico definitivo sobre su aptitud para volver a competir.
Definición pendiente antes del cruce en la Bombonera
La voluntad del mediocampista es formar parte del equipo este miércoles en La Bombonera, pero el visto bueno final quedará sujeto a los resultados de los análisis y a cómo responda físicamente en las horas previas.
El cuerpo médico de Boca tendrá la última palabra para establecer si Paredes está en condiciones de saltar a la cancha o si conviene preservarlo. Por lo pronto, el capitán continúa bajo observación hasta contar con el panorama clínico completo.
Cuándo juega Boca y cómo sigue el cuadro del Clausura
El cruce ante Independiente Rivadavia está fijado para este miércoles 25 de noviembre, a partir de las 21, en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Quien se imponga en ese duelo avanzará a los cuartos de final por el sector derecho de la llave, donde aguarda Gimnasia (La Plata).
Según el calendario oficial de la competencia, los cuartos de final se disputarán el fin de semana del 29 de noviembre, las semifinales el fin de semana del 6 de diciembre y la final tendrá lugar el sábado 12 de diciembre en La Plata. Mientras tanto, la participación de Paredes sigue supeditada a la evaluación médica final.