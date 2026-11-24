El mediocampista se sometió a análisis de sangre en Ezeiza antes de la práctica de este martes. Aunque quiere jugar este miércoles en la Bombonera por los octavos de final, su presencia depende del aval médico.

En Boca Juniors, Leandro Paredes se realizó estudios de sangre este martes en el predio de Ezeiza, en la previa del entrenamiento, tras haber sufrido un desmayo minutos después del encuentro ante Atlético Mineiro. La medida formó parte del protocolo médico dispuesto por la institución para descartar inconvenientes de salud y monitorear de cerca su evolución física, dejando su presencia frente a Independiente Rivadavia todavía en duda.

El chequeo se enmarcó dentro del seguimiento clínico que activó el club a raíz del episodio posterior a la conquista de la Copa Sudamericana. De acuerdo con los reportes, el futbolista ya había completado sin molestias la práctica regenerativa del lunes y se lo había visto repuesto durante las celebraciones por el título; sin embargo, esas señales positivas no cerraron aún el diagnóstico definitivo sobre su aptitud para volver a competir.

Definición pendiente antes del cruce en la Bombonera La voluntad del mediocampista es formar parte del equipo este miércoles en La Bombonera, pero el visto bueno final quedará sujeto a los resultados de los análisis y a cómo responda físicamente en las horas previas.

El cuerpo médico de Boca tendrá la última palabra para establecer si Paredes está en condiciones de saltar a la cancha o si conviene preservarlo. Por lo pronto, el capitán continúa bajo observación hasta contar con el panorama clínico completo.

Cuándo juega Boca y cómo sigue el cuadro del Clausura El cruce ante Independiente Rivadavia está fijado para este miércoles 25 de noviembre, a partir de las 21, en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Quien se imponga en ese duelo avanzará a los cuartos de final por el sector derecho de la llave, donde aguarda Gimnasia (La Plata).