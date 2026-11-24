La previa del encuentro entre Instituto y River por los cuartos de final del Torneo Clausura comenzó a levantar temperatura. Diego Flores, entrenador del conjunto cordobés, dejó una contundente declaración sobre el equipo dirigido por Leonardo Ponzio y aseguró que la jerarquía del rival no genera temor en su plantel.

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River Plate venció 3-1 a Lanús en el Monumental y avanzó a los cuartos de final del Clausura

“ No intimida, es fútbol argentino ”, expresó el entrenador, que respaldó su confianza en el rendimiento de Instituto durante la fase regular. Si bien reconoció la dificultad que supone enfrentar al Millonario en una instancia de eliminación directa, destacó que su equipo tiene argumentos futbolísticos para conseguir la clasificación.

Flores también recurrió a los números del campeonato para fundamentar su postura: River perdió seis encuentros durante el torneo, mientras que Instituto sufrió apenas dos derrotas. El técnico consideró que la Gloria tiene condiciones para competir de igual a igual y que el rendimiento de sus propios jugadores será determinante.

El entrenador también destacó la ventaja deportiva que consiguió Instituto al finalizar primero en su zona y que le permitirá disputar los cuartos de final ante su público. Flores anticipó un encuentro de máxima intensidad, en el que su equipo intentará aprovechar la localía para incomodar al conjunto de Núñez.

El técnico adelantó que sus dirigidos afrontarán el compromiso “ con el cuchillo entre los dientes ” y advirtió que River tendrá que realizar un gran esfuerzo si pretende conseguir la clasificación a semifinales.

Instituto confirmó la sede y tiene un historial favorable en casa

Después de varias horas de incertidumbre por el estado del campo de juego, Instituto confirmó que recibirá al Millonario en el estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba. La posibilidad de trasladar el encuentro al Mario Alberto Kempes había surgido tras los recitales de Tan Biónica y María Becerra, que dejaron deteriorado el césped.

La decisión de mantener la localía tiene un importante argumento deportivo: durante la fase regular del Clausura, Instituto disputó ocho encuentros en su estadio, con un saldo de siete victorias y un empate.

La Gloria llega a esta instancia después de eliminar a Huracán por 2-1, mientras que River consiguió su clasificación tras vencer 3-1 a Lanús en el Monumental. Ambos buscarán este fin de semana un lugar entre los cuatro mejores del campeonato.