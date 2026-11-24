Durante el receso semanal, San Juan fue sede de la última fecha del Campeonato Nacional de Ciclismo Infanto – Juvenil 2026. Jóvenes ciclistas acompañados por sus familias arribaron a la provincia desde distintos rincones del país. La fecha coronación se celebró el domingo 22 desde las 8 en el Circuito El Pinar, Rivadavia.

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La organización estuvo a cargo de Escuela de Ciclismo Juventud del Norte. Y la fiscalización, fue un trabajo compartido entre Comisión Nacional de Ciclismo Infanto Juvenil, Federación Ciclista Sanjuanina y Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta. La cita contó con la participación de damas y varones de las siguientes categorías: 4 y 5 años, Menores, y de las divisiones 2008 a 2020.

Categoría 4 y 5 años: 1) Liam Sarmiento - San Juan; 2) Mateo García – Santiago del Estero; 3) Bautista Jeraldo – San Juan.

También participaron Dionisio Ibarra (Colón, Buenos Aires); Alexander Reinoso (SJ), Ignacio Quiroga (Venado Tuerto, Santa Fe), Ángel Gabriel Castro (SJ), Neitan Templado y Mateo Santana (Jáchal, SJ), Tobías Luna y Bastian Guilleron (SJ).

También participaron Juan Guevara (SJ), Nailea Molina, Laureano Naccif (SdE), Constantino Quadarella, Tomás Oliva (La Rioja), Carlos Lara (SJ), Santiago Chávez (Mendoza) y Kevin García (SdE).

Categoría 2018: 1) Gabriel Romano – Colón, BA; 2) Dino Leonardi – Colón, BA; 3) Mateo Vuletich – Córdoba.

También participaron Lautaro Díaz (SJ), Lourdes Palacios (SJ), Andrea Pilar Romero (Belén, Catamarca), Delfina Quevedo y Johan Álvarez (Jáchal, SJ), Agustina Chávez (LR), Oliver Lara (SJ), Lionel Selva (SJ), Julián Gonzalo Guzmán (Jáchal, SJ) y Helena Molina Pérez (SJ).

Categoría 2017: 1) Bastian Ochoa – Catamarca; 2) Emir Donozo – San Juan; 3) Luz Briana Quiroga – Venado Tuerto, SF.

También participaron Jonathan Farías (SJ), Bautista Bazán (Jáchal, SJ), Lena Romano (Colón, BA), Amir Di Carlo (SJ), Jeremías Castaño (Chaco), Claudio Aguilar, Francisco Fernández (SJ) y Santino Moreira (Jáchal, SJ).

Categoría 2016: 1) Felipe Lucero – Venado Tuerto, SF; 2) Lorenzo Gastambide – Colón, BA; 3) Aidan Molina – SJ.

También participaron Felipe Sánchez (Catamarca), Delfina Sánchez, Jazmín Barrionuevo, Alexander Monjes, Bautista Páez y Leonel Martínez (San Juan), Milo Lucero (San Luis).

Categoría 2015: 1) Uriel Soria – San Juan; 2) Iker Matheo Barraza – Las Breñas, Chaco; 3) Juan Martín Quiroga – Catamarca.

También participaron Lara del Castillo y Dylan Robledo (SJ), Mía Córdoba, Ian Salvatierra y Juan Cruz Carrizo (CT), Catalina Reyes (SdE), Álvaro Fernández (Paraná, Entre Ríos), Solange Molina, Axel Agüero, Esteban Quinteros, Jonas Alberto Nievas, Bautista Dojorti y Nazareno Macías (SJ).

Categoría 2014: 1) Yendri Guzmán – San Juan; 2) Bastian Aballay – La Rioja; 3) Jesús Julio – San Juan.

También participaron Kendra Cañadas (SJ), Jazmín y Daiana Molina, Giovanni Agüero (SJ), Bastian Romero (CTA), Germán Melville (Jáchal, SJ), Lisandro Sánchez y Luana Fernanda Fernández (SJ), Camila Muñoz (Jáchal, SJ).

Categoría 2013: 1) Valentino Chávez – San Juan; 2) Martín Sánchez – Tucumán; 3) Lucas Martínez – San Juan.

También participaron Lautaro Naranjo (SJ), León Olivieri (Rodríguez, BA), Matías Pérez, Román Montaña, Lázaro Montaña (SJ), Aquiles Oliva (Mendoza), Nahuel Agüero (SJ), Ignacio Roldán (Rodríguez, BA), Ian Alejo Yacanto, Juan Martín Saldaño (SJ), Cadell González (Corrientes), Felipe Nassif (SdE) e Ignacio Carrizo (CTA).

Categoría 2012: 1) Adriano Striglio – Venado Tuerto, SF; 2) Gerónimo Castro; 3) Juan Villagra – Tucumán.

También participaron Gasman Bradley (Las Breñas, Chaco), Ernesto Páez (Charata, Chaco), José Quevedo (Jáchal, SJ), Esteban Quintero y Thiago Maurín (SJ), Esteban Cesari (Arequito, SF).

Categoría 2011: 1) Santino Oltra – San Juan; 2) Joaquín Reyes – Termas de Río Hondo, Santiago del Estero; 3) Luis Juárez – Catamarca.

También participaron Facundo Aballay (Jáchal, SJ), Juliano Almeida (Pergamino, BA), Bastian Aibar (Catamarca), Eric Mendoza y Uriel Moreno (SJ).

Categoría 2010: 1) Ignacio Mura – Jáchal, San Juan; 2) Lautaro Oviedo – San Juan; 3) Alan Ozan – San Juan.

También participaron Felipe Quintero (Venado Tuerto, SF), Leandro Aravena, Luciano VIllalva, Alejandro Sarmiento, Santino Escudero (SJ), Santiago Chandia (Jáchal, SJ).

Categoría 2008 y 2009: 1) Felipe Lucero – San Juan; 2) Alex Domínguez – San Juan; 3) Benjamín Tivani – San Juan.

También participaron Adriel Mortensen, Lautaro Cobarrubia, Agustín Guzmán, Mauro Audisio, Juan Ignacio Saldaño, Gonzalo Aguirre, Benjamín Ahumada, Dylan Rodríguez (SJ), y Elias Roco (Jáchal, SJ).

Categoría Damas Menores: 1) Bárbara Uliarte – San Juan; 2) Joselín Contreras – San Juan; 3) Pía Claveles – San Juan.

También participaron Agustina Vega, Victoria Páez (SJ), Manuela Fernández (Uruguay), María Paz Peralta (San Luis), Tiziana Belén Castro, Tamara Páez (SJ), Daira Bea (SL), Ximena Moreno (SJ), Luz Castillo (Catamarca), Dominique Aguilar (SJ) y Simona Sánchez (Uruguay).

Durante la disputa de esta última fecha, la Comisión de Ciclismo Infanto Juvenil aprovechó la oportunidad para comunicar el calendario oficial 2027. El campeonato contará con seis fechas: 1° el 18 de abril en Chilecito, La Rioja; 2° el 20 de junio en San Fernando del Valle, Catamarca; 3° el 18 de julio en Las Breñas, Chaco; 4° el 22 de agosto en San Juan; 5° el 03 de octubre en Quimilí, Santiago del Estero; y 6° el 14 de noviembre en San Juan.