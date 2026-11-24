El Gobierno nacional oficializó este martes los resultados del primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle , que identificó a 9.421 personas durante el operativo realizado en 2025. La distribución muestra una fuerte concentración en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que San Juan registró 95 casos y quedó entre las jurisdicciones con cifras inferiores a cien.

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Los resultados fueron aprobados mediante la Resolución 354/2026 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, y publicados este 24 de noviembre en el Boletín Oficial. El relevamiento se realizó en 19 de las 24 jurisdicciones del país y contempló tanto a personas que permanecían en espacios públicos como a quienes se encontraban en refugios, paradores y otros dispositivos de alojamiento transitorio.

El número, sin embargo, debe leerse con una salvedad importante: Buenos Aires, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero y Tierra del Fuego no participaron , por lo que las 9.421 personas corresponden exclusivamente a los distritos incluidos y no constituyen un total completo de la población en situación de calle de toda la Argentina. Además, las jurisdicciones tuvieron diferencias en la cobertura territorial y en la forma de reunir la información.

En San Juan fueron identificadas 95 personas en situación de calle , una cifra que ubicó a la provincia por debajo de los cien casos junto con Misiones, San Luis, Corrientes, Jujuy, Chubut, Santa Cruz, Catamarca y La Pampa. El operativo local se realizó entre noviembre y diciembre de 2025, por lo que el dato constituye una fotografía de aquel período y no necesariamente refleja cuántas personas atraviesan actualmente esa situación en la provincia.

Dentro de Cuyo, la diferencia también fue marcada. Mendoza registró 421 personas , San Juan 95 y San Luis 68, por lo que las tres provincias reunieron 584 casos. De ellas, Mendoza quedó entre los cinco distritos con mayor cantidad de registros de todo el operativo, mientras San Juan se ubicó en el puesto 11 entre las 19 jurisdicciones participantes.

El mapa completo quedó de la siguiente manera:

Ciudad de Buenos Aires: 5.176

Santa Fe: 1.328

Córdoba: 588

Mendoza: 421

Neuquén: 401

Entre Ríos: 364

Salta: 221

Tucumán: 159

Río Negro: 149

Chaco: 121

San Juan: 95

Misiones: 81

San Luis: 68

Corrientes: 63

Jujuy: 55

Chubut: 49

Santa Cruz: 41

Catamarca: 25

La Pampa: 16

CABA concentra más que las otras 18 jurisdicciones juntas

La diferencia más fuerte aparece en la Ciudad de Buenos Aires, donde se contabilizaron 5.176 personas, cerca del 55% de todos los registros. Esa cifra supera incluso a la suma de las otras 18 jurisdicciones participantes, que en conjunto alcanzaron 4.245 casos. Santa Fe quedó en segundo lugar, con 1.328, seguida por Córdoba, Mendoza y Neuquén.

El relevamiento también muestra que la problemática no se distribuye de manera homogénea y está especialmente concentrada en grandes centros urbanos. Sin embargo, las comparaciones entre provincias deben tomarse con cautela porque no todas cubrieron su territorio de la misma forma: algunas trabajaron sobre áreas seleccionadas y, en casos como Santa Fe, se incorporaron registros acumulados a lo largo del año.

Ocho de cada diez personas relevadas son varones

En cuanto al perfil de la población registrada, el 81,7% son varones, el 16,4% mujeres y en el 1,9% de los casos no pudo determinarse ese dato. Además, el 97,68% tiene nacionalidad argentina. Fuera de CABA, el grupo de entre 30 y 45 años fue el más numeroso y representó el 45,1% de los registros.

El informe indicó además que el 61,7% fue encontrado en dispositivos de alojamiento transitorio, mientras que el 38,3% permanecía directamente en la vía pública. Sobre el total de personas registradas, 7.894 —el 83,8%— aceptaron participar de las entrevistas utilizadas para conocer con mayor profundidad sus condiciones de vida, antecedentes y fuentes de ingresos.

Las trayectorias muestran que para una parte importante no se trata de una experiencia aislada: el 58,6% ya había atravesado anteriormente una situación de calle, mientras que el 32% manifestó que era la primera vez. Además, un 34,09% llevaba más de dos años en esa condición. Entre los motivos que aparecieron con mayor frecuencia se encuentran los conflictos familiares, los consumos problemáticos y la pérdida del empleo, dentro de una problemática que el propio informe define como multicausal.

Trabajo informal, educación y asistencia

El relevamiento también permitió conocer cómo obtienen ingresos quienes respondieron el cuestionario. El 55,7% declaró haber realizado alguna actividad para ganar dinero durante el último mes, mayormente dentro de la informalidad, mediante changas, venta ambulante, reciclado y otras actividades de la economía popular. Más de la mitad de los entrevistados no tenía otros ingresos adicionales a los obtenidos mediante esas tareas.

En materia educativa, más de la mitad había completado la escuela primaria o tenía el secundario incompleto, mientras que apenas 9,5% había alcanzado estudios superiores. También se detectó que aproximadamente uno de cada siete entrevistados declaró tener alguna discapacidad y menos de la mitad de ese grupo contaba con el correspondiente Certificado Único de Discapacidad.

El acceso a alimentos es otro de los indicadores incluidos: alrededor del 44% asistía a comedores comunitarios o populares. A la vez, el informe mostró que buena parte de las personas registradas mantenía algún vínculo con dispositivos públicos o comunitarios, aunque la permanencia prolongada y la reiteración de experiencias de calle aparecen como dos de los problemas más visibles del relevamiento.

Las organizaciones cuestionaron el número oficial

La publicación de los resultados también generó cuestionamientos de organizaciones que trabajan con personas en situación de calle. Proyecto 7 sostuvo que la cifra oficial subestima la dimensión del fenómeno debido a la falta de cobertura en todo el territorio y a las diferencias metodológicas entre jurisdicciones. Como contraste, recordó que un censo popular realizado en junio de 2025 había contabilizado 11.892 personas solamente en la Ciudad de Buenos Aires, frente a las 5.176 registradas por el relevamiento oficial.

La organización estimó además que podría haber al menos 370.000 personas atravesando esa situación en todo el país, aunque no detalló públicamente la metodología utilizada para llegar a esa proyección. El Observatorio Nacional de Políticas Públicas sobre Personas en Situación de Calle de la Universidad Nacional de Tres de Febrero también expresó reparos sobre el resultado oficial.

La Ley 27.654 de Situación de Calle y Familias Sin Techo establece que este relevamiento debe realizarse anualmente para aportar información destinada al diagnóstico y diseño de políticas públicas. La medición oficializada este martes corresponde al operativo de 2025 y constituye la primera experiencia desarrollada bajo una metodología nacional común, aunque con las diferencias territoriales y de cobertura señaladas en el propio informe.