Según contó, se dio cuenta de la pérdida apenas llegó a su casa y volvió sobre sus pasos, pero no pudo encontrar el dinero.

Un hombre de San Juan publicó un pedido en Facebook para intentar recuperar $110.000 que extravió cuando regresaba de su negocio. Según contó, se dio cuenta de la pérdida apenas llegó a su casa y volvió sobre sus pasos, pero no pudo encontrar el dinero.

El hombre, identificado como Ismael Vera, explicó que perdió el dinero durante la noche, al cierre de su comercio, en el trayecto comprendido entre la sede del Club Sportivo 25 de Mayo y el barrio 27 de Diciembre, en el departamento de 25 de Mayo.

A través de una publicación en Facebook, relató que llevaba los $110.000 en un pequeño atado de billetes y que tenía previsto cambiarlos por una transferencia. Sin embargo, al llegar a destino advirtió que ya no los tenía.

"Cuando me devolví no lo pude encontrar", contó, y apeló a la solidaridad de los vecinos para intentar recuperar el dinero.