“La educación técnica hoy no solo se papará para el trabajo, sino que prepara a las nuevas generaciones para transformar la realidad y construir el San Juan del futuro” . Así se expresó en contacto con DIARIO DE CUYO el director de Educación Técnica y formación Profesional del Ministerio de Educación, Rodolfo Navas, en el marco de una nueva Semana de la Educación Técnica. Así, esta modalidad orientada a formar técnicos y trabajadores sigue creciendo en la provincia, con una demanda que no merma.

La unión integrada por Sotur, Cominsa, Mitrebus y Andesmar participó por primera vez con un espacio propio en la Feria de la Fiesta Nacional del Sol. Como iniciativa, sorteó dos bicicletas entre los visitantes. Los ganadores fueron vecinos de Rivadavia y Sarmiento.

En San Juan, más de 30.000 personas transitan actualmente alguna instancia de formación técnica, ya sea en escuelas secundarias, centros de formación profesional o instituciones dedicadas a la capacitación laboral. Se trata de una estructura educativa que abarca a jóvenes que buscan completar sus estudios con una orientación específica y a adultos que encuentran en los oficios una oportunidad para adquirir nuevas herramientas, profesionalizarse y acceder al mundo del trabajo.

Para Navas, el crecimiento de esta modalidad está directamente relacionado con el lugar que ocupa en la agenda gubernamental. Según explicó, el Gobierno de San Juan puso en valor la educación técnica al comprender su importancia en el desarrollo de la matriz productiva sanjuanina y en los desafíos que enfrenta la provincia. En ese escenario, consideró que la formación de personas con conocimientos, capacidades y habilidades específicas constituye un pilar para acompañar el crecimiento económico.

La estructura de la educación técnica en San Juan se divide en dos grandes ámbitos: la formación secundaria y la educación no formal, que incluye centros de formación profesional, escuelas monotécnicas y escuelas de capacitación laboral.

En el nivel secundario funcionan 26 instituciones con orientación técnica . De ese total, 14 son escuelas técnicas y las restantes corresponden a establecimientos agrotécnicos y agroindustriales. En conjunto, reúnen a unos 15.500 estudiantes que reciben una formación orientada a diferentes especialidades y que, además de los contenidos generales, incorpora conocimientos vinculados con actividades productivas y tecnológicas.

La particularidad de esta formación es que le permite al estudiante de nivel secundario culminar sus estudios con un título de instructor o pregrado, abriendo una puerta más que interesante para ingresar en el mundo laboral y continuar con la formación si así lo desean.

El otro gran segmento es el de la formación no formal, que concentra una importante cantidad de personas que buscan aprender un oficio o sumar competencias para mejorar sus posibilidades laborales.

En este ámbito funcionan dos centros de formación profesional. Uno de ellos es el Centro de Formación Profesional N° 1 de Rawson, que cuenta con dos anexos: uno en Concepción y otro en Villa Independencia.

También existen cuatro escuelas monotécnicas, dedicadas específicamente a la enseñanza de un oficio o especialidad, y una quinta institución que combina su orientación monotécnica con otra especialidad. Entre todas, reúnen aproximadamente 2.000 estudiantes.

A esta estructura se suman 58 escuelas de capacitación laboral y 23 anexos distribuidos en distintos puntos de la provincia. Allí se forman alrededor de 13.300 personas de distintas edades, todas mayores de edad.

De esta manera, la matrícula total de la educación técnica y la formación profesional alcanza aproximadamente los 30.800 sanjuaninos, conforme los números brindados por el funcionario del Ministerio de Educación, una cifra que da cuenta de la dimensión que adquirió esta modalidad y de su alcance territorial.

La distribución territorial de la formación es otro de los desafíos de esta modalidad. Para ampliar las posibilidades de acceso, San Juan cuenta con seis aulas talleres móviles, equipadas para dictar capacitaciones en diferentes oficios y especialidades. Estas unidades permiten acercar propuestas de formación a distintas localidades, sin que los interesados deban trasladarse necesariamente hasta los centros educativos tradicionales.

La oferta incluye soldadura; operación de maquinaria; textil e indumentaria; electricidad domiciliaria e industrial; instalaciones sanitarias y de gas; informática y reparación de computadoras; refrigeración y reparación de equipos de aire acondicionado. En cuanto a los resultados Navas destacó que durante el año se entregaron más de 800 certificados, con participación de distintas empresas en las instancias de formación.

Oficios con la mirada puesta en la minería y la producción

Uno de los aspectos centrales de la educación técnica es su vinculación con el mundo del trabajo. En ese sentido, Navas explicó que buena parte de la agenda de la Dirección está destinada a mantener reuniones con empresas, cámaras e instituciones de distintos sectores para identificar necesidades y desarrollar estrategias de capacitación.

Según detalló, aproximadamente la mitad de su agenda diaria está ocupada por encuentros con representantes del ámbito laboral. El objetivo es conocer qué perfiles y especialidades demanda el sector productivo y, a partir de esa información, generar propuestas formativas que permitan preparar a los sanjuaninos para esas oportunidades.

La minería aparece entre los sectores que más atención concentran, debido a las perspectivas de desarrollo de la actividad y a la necesidad de contar con trabajadores capacitados para responder a sus requerimientos. En ese marco, el Ministerio impulsa capacitaciones en distintas especialidades, con certificaciones otorgadas por la propia cartera educativa.

La articulación con los ministerios de Minería y Producción, Trabajo e Innovación también forma parte de esta estrategia. Para Navas, el vínculo entre el sistema educativo y los sectores productivos es fundamental para que las capacitaciones no queden desconectadas de las oportunidades laborales que se generan en San Juan.

Premios nacionales y proyectos que posicionan a San Juan en educación técnica

Más allá de la cantidad de estudiantes y de la oferta de especialidades, desde la Dirección también destacan los resultados obtenidos por las instituciones sanjuaninas en diferentes instancias de participación y concursos nacionales.

Navas señaló que numerosas escuelas lograron reconocimientos importantes gracias a los proyectos que desarrollan sus alumnos y docentes. Para el funcionario, estos resultados reflejan el trabajo que se realiza en las instituciones y las posibilidades que se abren cuando los estudiantes cuentan con recursos para llevar adelante sus iniciativas y participar de experiencias fuera de la provincia.

Esto es posible gracias al acompañamiento de la provincia, que se ve reflejada en la respuesta ante los requerimientos de materiales e insumos necesarios para llevar la formación a la práctica. A ese acompañamiento se suman las mejoras en infraestructura y equipamiento de los edificios educativos.

La apuesta, explicó, es sostener una formación integral que combine conocimientos técnicos, innovación y tecnología, sin perder de vista las necesidades de cada región y las oportunidades que ofrece el entramado productivo.