Ganar el Hackatón Minero de DIARIO DE CUYO fue apenas el primer paso. Después de semanas de trabajo intenso y de quedarse con el premio mayor de $7 millones , los integrantes de AquaData comenzaron a definir cómo transformar aquella idea presentada frente al jurado en una herramienta real para monitorear el agua en San Juan.

Detrás del proyecto están Santiago García, Agustín Reverendo y Emiliano Yeni , tres jóvenes con perfiles distintos pero complementarios. García es estudiante avanzado de Ingeniería Industrial; Reverendo es ingeniero industrial egresado de la Universidad Nacional de San Juan; y Yeni es contador público nacional, también recibido en la UNSJ.

“La sensación de saber que un trabajo bastante intenso haya dado sus frutos es hermosa”, contó García en diálogo con DIARIO DE CUYO . Según explicó, la combinación de conocimientos fue clave: mientras los perfiles industriales concentraron buena parte del desarrollo técnico, el aporte contable permitió fortalecer aspectos vinculados con auditorías, certificaciones y formalidades necesarias para pensar AquaData como una propuesta seria y aplicable.

El equipo considera que la problemática y la solución ya están completamente definidas. Lo que queda por delante es, justamente, la parte más compleja: materializar aquello que hasta ahora pudieron demostrar a través de un modelo inicial. “En cuanto a problemáticas y soluciones provistas, nosotros hemos cubierto el 100%. Ahora, de acá a que llevemos a la realidad todo lo que estamos planteando, estamos recién en un 50 o 60% ”, explicó García.

Durante el Hackatón presentaron lo que denominan un “prototipo maqueta” , pensado principalmente para demostrar que cuentan con las capacidades técnicas necesarias para desarrollar el sistema. “Tenemos el planteo y sabemos cómo hacerlo. Ahora lo queremos volver realidad”, sintetizó. La meta inicial es concreta: contar con al menos una estación de monitoreo funcionando en San Juan durante 2027 o, como máximo, en 2028 .

Para AquaData, el momento en que comiencen a medir es determinante porque uno de los objetivos centrales es construir una línea de base que permita conocer el estado del agua antes de que grandes proyectos mineros avancen hacia etapas de mayor actividad. “Lo ideal sería instalarnos no más tarde del año que viene”, explicó García. Y agregó: “Queremos censar el agua antes de que empiecen a trabajar arriba los grandes proyectos”.

Según señaló, si las mediciones comienzan demasiado tarde, cuando algunas operaciones ya estén en marcha, será más difícil establecer esa referencia previa que el equipo considera fundamental para comparar los datos posteriores. Por eso, la intención es avanzar cuanto antes con una primera estación que permita comenzar a construir un registro propio del recurso hídrico.

AquaData propone un sistema de monitoreo hídrico en tiempo real que traduce los cambios detectados en el agua mediante un esquema de alertas visuales y datos centralizados.

En qué invertirán los $7 millones

El premio obtenido en el Hackatón permitirá afrontar algunos de los primeros gastos necesarios para avanzar. Una de las decisiones ya tomadas es iniciar la protección legal del proyecto, luego de que distintas personas les recomendaran resguardar formalmente la idea. “Muchas personas nos dijeron que primero tendríamos que haber patentado la idea. Entonces ya empezamos los trámites y todos los gastos asociados van a salir del premio”, contó García.

Otra parte del dinero será destinada a las primeras inversiones necesarias para desarrollar el sistema y pasar del prototipo a una versión operativa. El equipo todavía deberá definir cómo distribuir los fondos a medida que avance cada etapa, aunque ya tiene claro que el premio funcionará como el primer respaldo económico para comenzar a materializar la propuesta.

Y habrá una pequeña excepción al presupuesto técnico. Entre risas, García admitió que una porción tendrá un destino bastante más relajado después de semanas de trabajo intenso: “un buen asado para festejar”.

Dos inversores aparecieron después del Hackatón

La repercusión del proyecto abrió además una puerta que el equipo no tenía prevista inmediatamente después de la competencia. García contó que dos inversores se acercaron interesados en AquaData y plantearon la posibilidad de trabajar juntos para llevarlo a una escala mayor, incluso con la idea de extender la plataforma hacia Chile y otros puntos de Latinoamérica, donde también existen desafíos vinculados con el manejo y monitoreo del agua.

Sin embargo, los tres integrantes decidieron frenar por ahora cualquier expansión. “Nosotros dijimos: ‘Sí, está bien, pero acá tenemos una problemática grande en San Juan’”, relató García. La intención es desarrollar primero una experiencia concreta en la provincia, observar cómo funciona y comprobar qué recepción tiene entre la comunidad antes de pensar en cruzar fronteras.

“En un principio queremos partir desde San Juan. Queremos solucionar este problema o brindar esta herramienta y que esté funcionando. Una vez que veamos cómo la gente la adopta, ahí sí podemos pensar en escalar y salir a otros lugares”, sostuvo. Para el equipo, consolidar el proyecto en territorio sanjuanino es hoy más importante que acelerar una expansión comercial.

El próximo paso será tocar las puertas del Gobierno

Antes de avanzar con inversores o una expansión mayor, el equipo tomó otra decisión: buscar respaldo del Gobierno de San Juan. Para García, ese acompañamiento resulta necesario no solamente para darle visibilidad a la plataforma, sino también para conseguir acceso y coordinación con los distintos organismos que producen información vinculada al recurso hídrico.

Uno de los ejes centrales de AquaData es precisamente la centralización de información. La propuesta busca reunir mediciones, sensores, datos oficiales y otros controles dentro de una misma plataforma accesible. “Necesitamos su ayuda para poder recolectar toda la información de los entes oficiales”, explicó García, quien considera clave contar con un aval que les permita presentarse ante organismos reguladores y explicar qué información necesitan integrar al sistema.

García sostuvo que actualmente existen mecanismos de monitoreo, aunque considera que una plataforma desarrollada desde el sector privado podría sumar una herramienta adicional para acercar esa información a la ciudadanía y darle mayor claridad al seguimiento del recurso. “El cuidado del agua debe ser llevado a cabo por aquellos que la consumen, que somos nosotros, el pueblo”, afirmó.

Un proyecto que no imaginan como su única salida profesional

A pesar del premio, el interés de inversores y las posibilidades que aparecieron después del Hackatón, los integrantes de AquaData no piensan abandonar sus carreras para dedicarse exclusivamente al proyecto. La conversación ya existió entre ellos y llegaron a la conclusión de que prefieren desarrollarlo como una iniciativa complementaria a sus respectivos caminos profesionales.

“No lo vemos como una salida para nuestras vidas profesionales”, reconoció García. “Creemos que es algo que la provincia necesita, al menos que esté presente y funcionando. Y nosotros encargarnos de mantenerlo funcionando”, explicó sobre el lugar que imaginan para AquaData en los próximos años.

Para los tres, el proyecto también representa una oportunidad para sumar experiencia en un sector que tendrá un fuerte crecimiento durante los próximos años y que puede complementar sus perfiles profesionales. La expectativa no pasa por reemplazar sus carreras, sino por hacerlas convivir con una herramienta que consideran útil para San Juan.

“San Juan tiene una oportunidad gigantesca”

La creación de AquaData también está atravesada por la mirada que el equipo tiene sobre el futuro minero de la provincia. Consultado sobre el sector, García aclaró que se trataba de una opinión personal basada en lo que pudo aprender durante los últimos años y sostuvo que San Juan atraviesa una oportunidad de desarrollo muy importante, no solamente económica sino también profesional.

“Tenemos una oportunidad gigantesca no solamente para desarrollarnos como ciudad, sino para aprender y perfeccionarnos, ya sea profesional, operativo o técnico”, señaló. “Tenemos una oportunidad gigantesca no solamente para desarrollarnos como ciudad, sino para aprender y perfeccionarnos, ya sea profesional, operativo o técnico”, señaló.

Sin embargo, consideró que todavía existe una brecha entre los estándares que exigen las grandes compañías y la capacidad de algunas empresas locales para responder a esa demanda.

“Por ahí no estamos a la altura de la cultura de trabajo que estas empresas tienen y creo que hay que trabajar mucho para llegar”, sostuvo. Según García, las compañías mineras demandan bienes y servicios que podrían ser cubiertos en mayor medida por proveedores sanjuaninos, aunque no todas las firmas locales reúnen todavía los requisitos exigidos para competir por esos contratos.

Su aspiración es que ese proceso cambie progresivamente y que una porción cada vez mayor del trabajo generado por el desarrollo minero quede en manos locales. “Tenemos que trabajar para que realmente nuestras montañas sean explotadas por empresas sanjuaninas”, expresó.

AquaData, mientras tanto, tiene una hoja de ruta más inmediata: completar los trámites de protección de la idea, buscar respaldo institucional, definir las primeras inversiones y transformar la maqueta presentada en el Hackatón en una estación capaz de comenzar a generar datos reales sobre el agua de San Juan.