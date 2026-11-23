La visita de Martín Pérez de Solay a San Juan durante la Fiesta Nacional del Sol y su participación del Summit permitió conocer a lgunos de los datos que definen la agenda de El Pachón, el proyecto de cobre que tiene Glencore en Calingasta. En una charla exclusiva con DIARIO DE CUYO, el CEO de la compañía para toda Argentina confirmó que sigue vigente el cronograma con grandes avances para 2027.

Según confirmó, todavía esperan poder presentar el Informe de Impacto Ambiental a las autoridades sanjuaninas en el primer trimestre de 2027. En la actualidad el proyecto todavía no inició su campaña de exploración porque es uno de los que más se ha visto afectado por el fenómeno de El Niño, al estar ubicado en Calingasta, el departamento que acumula más nevadas.

Según dijo, desde el proyecto han “ aumentado muchísimo la actividad en los últimos 12 meses, seguramente han visto cada vez más actividad y tiene que ver con campañas de exploración muy agresivas” . Esto es en el marco de que El Pachón se encuentra “hace tiempo en fase de ingeniería y sigue explorando en la actualidad su ingeniería de detalle”.

Para esta campaña, explicó Pérez de Solay, tienen planificado un trabajo intenso para ampliar y mejorar la línea de base del proyecto. Estos son los datos del ecosistema que muestran cómo están las condiciones en la zona antes del inicio de actividad y permiten en las siguientes etapas tener una referencia a la cual mirar en el control ambiental.

Esta tarea de recolección de datos es la que se encuentra a la espera de que el fenómeno de El Niño modere el impacto, explicó. El proyecto todavía no puede acceder a su campamento principal y tuvieron que desmovilizar al personal que tenían en uno intermedio el pasado 13 de noviembre por el efecto de los deshielos y de forma preventiva.

El CEO dijo que aunque este contexto climático “tiene sus bemoles”, todavía esperan poder continuar con otros desafíos que se propusieron. Entre estos está el inicio de construcción de parte de la infraestructura que será necesaria para poner en marcha al gigante de cobre, que busca explotar el mayor yacimiento de este metal del país y uno de los más grandes del mundo.

Pérez de Solay explicó que esperan presentar el Estudio de Impacto Ambiental en el primer trimestre y que “en el tiempo que nos lleve este estudio avanzar con los permisos sectoriales para hacer los trabajos tempranos, como campamentos y caminos entre 2027 y 2028”. Con esto podrían viabilizar la infraestructura de lo que será una inversión de alrededor de 9.500 millones de dólares, según la presentación que hicieron al RIGI, para la que todavía no tienen aprobación.

El cronograma de Glencore en Argentina

Durante su disertación en el Summit del FNS Forum, el CEO en Argentina de Glencore mostró cuál es el orden en el que irán poniendo en marcha sus proyectos que tienen en el país. Es que además de El Pachón, la compañía suiza tiene Bajo La Alumbrera y Agua Rica, estos dos últimos en Catamarca.

El primero de los proyectos es una mina que estuvo en producción hasta 2018, siendo la única producción de cobre de gran escala que tuvo Argentina y que empezó su proceso de cierre. Pero luego de que hicieran estos trabajos, Glencore decidió, empujado por los buenos precios internacionales, reiniciar la extracción de cobre y desde este año están trabajando en este sentido.

Pérez de Solay explicó en San Juan que el primer paso que tenían en mente era ese reinicio de la operación y el siguiente es la puesta en marcha de Agua Rica. Este último es un yacimiento que está cerca de La Alumbrera y que junto a esta conforman lo que hoy se conoce como el proyecto MARA, que fue aprobado su ingreso al RIGI recientemente.

El siguiente objetivo de Glencore es la puesta en marcha de El Pachón, en San Juan, un gigante que es conocido desde los años 70 pero que todavía no había iniciado su producción. A este proyecto todavía no le aprueban el ingreso al RIGI, pero se conoce que la compañía minera buscará la puesta en producción en etapas.

El “desafío” que presenta la riqueza de El Pachón

El yacimiento ubicado en Calingasta se encuentra trabajando en un proceso que deben hacer todas las mineras en el final de la exploración, que es hacer pozos de condonación. Esto implica hacer perforaciones para encontrar lugares en los que no haya mineral a fin de ubicar ahí infraestructura que no limite la extracción de recursos valiosos.

Pero, contó Martín Pérez de Solay, hoy la zona les está dificultando la tarea con la mejor de las noticias: muchos de esos pozos terminaron arrojando resultados positivos de cobre y otros minerales, por lo que debieron moverse a otras zonas. Esto vuelve a demostrar que El Pachón es una de las áreas más valiosas del mundo vinculadas al cobre. Aun así, señaló el empresario, han tenido éxito de encontrar otras áreas sin mineral valioso y van a poder avanzar en la instalación de campamentos, plantas procesadoras y otra infraestructura.