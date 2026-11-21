Después de nueve meses consecutivos de retrocesos, el consumo masivo volvió a mostrar números positivos en Argentina. Durante octubre, las cantidades vendidas crecieron 0,9% interanual, la primera mejora registrada en todo 2026, según el último relevamiento de la consultora Scentia.
El repunte fue todavía más marcado en la comparación mensual: las ventas aumentaron 6,2% respecto de septiembre. Sin embargo, el dato estuvo parcialmente favorecido porque octubre tuvo un día más. En el acumulado entre enero y octubre, el balance continúa negativo, con una caída del 2,3% frente al mismo período de 2025.
La recuperación tampoco se dio de manera uniforme. Mientras el comercio electrónico y las farmacias sostuvieron números positivos, otros canales tradicionales, especialmente los mayoristas, continuaron mostrando dificultades para recuperar los niveles del año pasado.
El comercio electrónico volvió a despegarse del resto
El e-commerce fue nuevamente el canal de mayor crecimiento. Las ventas aumentaron 33,2% interanual en octubre y acumulan una expansión del 35% durante 2026, convirtiéndose en uno de los pocos segmentos que mantiene resultados positivos en todas las comparaciones.
Las farmacias también mostraron un desempeño favorable, con una suba del 3,2% frente a octubre de 2025 y un crecimiento acumulado del 1,2%. Los kioscos y comercios tradicionales avanzaron 1,6% interanual, aunque todavía registran una caída del 2% en lo que va del año.
En cambio, los supermercados de cadena retrocedieron 0,3% frente al mismo mes del año pasado y los autoservicios independientes bajaron 0,4%. Pese a esas pequeñas caídas interanuales, ambos tuvieron una recuperación importante respecto de septiembre, con aumentos del 9,5% y 8,9%, respectivamente.
Los mayoristas siguen sin recuperarse
El panorama más complicado se observó entre los mayoristas, que sufrieron una caída del 6,4% interanual durante octubre. Aunque las ventas mejoraron 8,9% frente a septiembre, el canal todavía acumula una baja del 3,5% durante los primeros diez meses del año.
El desempeño refleja una recuperación desigual del consumo, con consumidores que parecen desplazarse hacia distintos formatos de compra y un crecimiento sostenido de los canales digitales frente a los grandes establecimientos tradicionales.
La tendencia también aparece en los comercios pyme: según datos de CAME citados por el relevamiento, las ventas minoristas cayeron 1,6% interanual en octubre, mientras que las operaciones online realizadas por esos negocios crecieron 17,7%.
Qué productos impulsaron la mejora
Entre las categorías, alimentación aumentó 8% interanual en octubre y los productos impulsivos avanzaron 7%. En supermercados de cadena, esta última categoría tuvo un salto aún mayor, del 22,8%, mientras los alimentos crecieron 6,8%.
Las bebidas mostraron una realidad diferente. Las sin alcohol cayeron 3,9% interanual en el total de canales, mientras las alcohólicas crecieron 1,3%. En supermercados y mayoristas, sin embargo, ambas categorías registraron retrocesos de dos dígitos.
También siguieron en terreno negativo productos vinculados con limpieza de ropa y hogar, perecederos y desayuno y merienda, que acumulan en 2026 bajas del 6,1%, 5,9% y 5,1%, respectivamente.
Las ventas crecieron por encima de los precios en octubre
Otro dato que acompañó el cambio de tendencia fue la relación entre facturación y precios. En octubre, las ventas medidas en valores crecieron 28% interanual, mientras que el precio promedio de los productos aumentó 26,7%, una diferencia compatible con el incremento observado en las cantidades vendidas.
El acumulado del año todavía muestra el escenario inverso: entre enero y octubre, la facturación aumentó 19% y los precios subieron 22,1%. Esa brecha coincide con la caída del 2,3% en el volumen de consumo que todavía arrastra 2026.
La evolución de noviembre será clave para determinar si el dato positivo de octubre marca el inicio de una recuperación sostenida o si se trató de una mejora puntual después de nueve meses consecutivos de caída.