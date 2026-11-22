La iniciativa, destinada a 25 vecinos de la comunidad calingastina, combinó instancias teóricas, evaluación virtual y prácticas reales en terreno a bordo de un minibús de 25 pasajeros

Personal de la Fundación Andesmar, Grupo Andesmar, Glencore Pachón y Worklife junto a las personas que asistieron a la capacitación.

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En la industria minera moderna, los estándares de seguridad no se limitan exclusivamente a las tareas dentro de los frentes de explotación o las plantas de procesamiento; también se construyen y se definen durante cada kilómetro del traslado de los trabajadores. Bajo esa premisa, se desarrolló en la localidad de Barreal, departamento Calingasta, una capacitación inicial en Conducción Defensiva en Minibús de 25 pasajeros, fruto de un acuerdo de articulación entre Glencore Pachón, Worklife y Grupo Andesmar.

Si bien el transporte de personal constituye una actividad cotidiana dentro de la logística minera, su relevancia operativa es crítica. Un minibús concentra en un mismo vehículo a decenas de trabajadores y transita de manera habitual por entornos de alta complejidad: caminos de montaña irregulares, pendientes pronunciadas, curvas cerradas, desniveles, convivencia con equipos de gran porte, condiciones climáticas cambiantes y las exigencias propias de la altura geográfica. En ese escenario, la experiencia acumulada al volante resulta valiosa, pero no suficiente por sí sola; la diferencia radica en la capacidad de anticiparse, reconocer los riesgos del entorno y tomar decisiones oportunas con efectividad plena.

El primer módulo de la capacitación fue teórico para, después, pasar a la práctica. Formación integral: del aula a la evaluación virtual La propuesta formativa convocó a 25 participantes de la comunidad de Barreal —hombres y mujeres— y se estructuró en cuatro jornadas de trabajo intensivo distribuidas entre el lunes y el jueves, organizadas en turnos de mañana y tarde para garantizar un seguimiento personalizado.

La etapa inicial, desarrollada el lunes, estuvo dedicada a los contenidos teóricos mediante recursos audiovisuales e instancias de intercambio directo con los asistentes. Durante esta jornada se abordaron pilares clave de la conducción segura, como la identificación de puntos ciegos, los sistemas de seguridad activos y pasivos del vehículo, la respuesta ante situaciones adversas, la prevención de incidentes y nociones de primeros auxilios en ruta. Asimismo, se hizo especial hincapié en la integralidad del servicio: comprender que la seguridad abarca tanto el control preventivo antes de iniciar la marcha y el mantenimiento mecánico de la unidad como las maniobras correctivas durante el trayecto en distintos tipos de terreno.

Al cierre de la instancia teórica, cada participante recibió manuales impresos y credenciales de acceso a una plataforma digital desarrollada por Worklife —entidad certificadora a cargo del dictado—, donde deben repasar la normativa vial y rendir un examen virtual obligatorio como requisito para obtener el certificado de aprobación del curso.