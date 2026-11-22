En la industria minera moderna, los estándares de seguridad no se limitan exclusivamente a las tareas dentro de los frentes de explotación o las plantas de procesamiento; también se construyen y se definen durante cada kilómetro del traslado de los trabajadores. Bajo esa premisa, se desarrolló en la localidad de Barreal, departamento Calingasta, una capacitación inicial en Conducción Defensiva en Minibús de 25 pasajeros, fruto de un acuerdo de articulación entre Glencore Pachón, Worklife y Grupo Andesmar.
Si bien el transporte de personal constituye una actividad cotidiana dentro de la logística minera, su relevancia operativa es crítica. Un minibús concentra en un mismo vehículo a decenas de trabajadores y transita de manera habitual por entornos de alta complejidad: caminos de montaña irregulares, pendientes pronunciadas, curvas cerradas, desniveles, convivencia con equipos de gran porte, condiciones climáticas cambiantes y las exigencias propias de la altura geográfica. En ese escenario, la experiencia acumulada al volante resulta valiosa, pero no suficiente por sí sola; la diferencia radica en la capacidad de anticiparse, reconocer los riesgos del entorno y tomar decisiones oportunas con efectividad plena.
El primer módulo de la capacitación fue teórico para, después, pasar a la práctica.
Formación integral: del aula a la evaluación virtual
La propuesta formativa convocó a 25 participantes de la comunidad de Barreal —hombres y mujeres— y se estructuró en cuatro jornadas de trabajo intensivo distribuidas entre el lunes y el jueves, organizadas en turnos de mañana y tarde para garantizar un seguimiento personalizado.
La etapa inicial, desarrollada el lunes, estuvo dedicada a los contenidos teóricos mediante recursos audiovisuales e instancias de intercambio directo con los asistentes. Durante esta jornada se abordaron pilares clave de la conducción segura, como la identificación de puntos ciegos, los sistemas de seguridad activos y pasivos del vehículo, la respuesta ante situaciones adversas, la prevención de incidentes y nociones de primeros auxilios en ruta. Asimismo, se hizo especial hincapié en la integralidad del servicio: comprender que la seguridad abarca tanto el control preventivo antes de iniciar la marcha y el mantenimiento mecánico de la unidad como las maniobras correctivas durante el trayecto en distintos tipos de terreno.
Al cierre de la instancia teórica, cada participante recibió manuales impresos y credenciales de acceso a una plataforma digital desarrollada por Worklife —entidad certificadora a cargo del dictado—, donde deben repasar la normativa vial y rendir un examen virtual obligatorio como requisito para obtener el certificado de aprobación del curso.
Práctica en terreno y maniobras reales en Barreal
Entre el martes y el jueves, la capacitación se trasladó a un predio especialmente acondicionado y señalizado en Barreal, donde Grupo Andesmar dispuso un minibús de 25 pasajeros para realizar ejercicios reales al volante. Bajo la supervisión permanente de instructores especializados y choferes experimentados de Grupo Andesmar, los asistentes pusieron a prueba las técnicas incorporadas en el aula.
El módulo práctico fue el que más entusiasmó a los asistentes debido a que pudieron ver en terreno las tareas.
Las prácticas en terreno incluyeron la colocación de cadenas para nieve y barro, además de diversas maniobras de precisión en estacionamiento, evasión de obstáculos y trazado en curvas exigentes. De este modo, los participantes pudieron experimentar de primera mano las dimensiones y el comportamiento dinámico de una unidad de porte medio en escenarios controlados que replican los desafíos de la cordillera.
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