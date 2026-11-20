La unión transitoria conformada por la local Minera Zlato y la constructora nacional José J. Chediack ejecutará 50 kilómetros de camino entre La Majadita y el Campamento Vicuña, con obras de alta montaña que superan los 4.400 metros de altura.

El desarrollo de la infraestructura vial vinculada al Proyecto Vicuña sumó un avance clave en territorio sanjuanino. La empresa adjudicó a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por la firma local Minera Zlato y la constructora nacional José J. Chediack la ejecución de los tramos E y F del Corredor Norte, considerados el segmento más exigente y complejo de toda la traza.

Los trabajos abarcan 50 kilómetros de camino entre La Majadita y el Campamento Vicuña, una vía estratégica para consolidar el acceso al emprendimiento por suelo sanjuanino. La definición se alcanzó luego de un nuevo proceso competitivo entre compañías previamente precalificadas, con la meta de dar continuidad a la obra y lograr avances significativos antes de la llegada de la temporada invernal de 2027.

De este modo, el corredor suma una nueva etapa tras la adjudicación previa de las secciones A1 y A2, que comprenden 63,6 kilómetros entre Angualasto y Junta La Palca. En el caso de los tramos E y F, las tareas habían comenzado originalmente en 2025, pero quedaron interrumpidas en abril de 2026 debido al operativo invernal en la cordillera; con este nuevo contrato, Vicuña retoma un sector fundamental para acompañar las necesidades logísticas de las próximas fases del proyecto.

Cómo serán las obras en alta montaña Por las condiciones geográficas y la altitud, el frente de obra demandará ingeniería específica dividida en dos sectores:

Tramo E (La Majadita – La Brea): se extiende a lo largo de 20 kilómetros con un ancho de servidumbre de 70 metros, atravesando una zona de alta montaña que alcanza los 4.410 metros sobre el nivel del mar. Incluye limpieza y preparación de terreno, excavación, corte y relleno, conformación de subrasante y capa portante, instalación de alcantarillas, construcción de muelles y señalización.