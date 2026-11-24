Que el rubro inmobiliario es una de las estrellas en el marco del boom minero en San Juan no es una novedad. Desde hace meses distintos actores vinculados al sector vienen señalando la alta demanda proveniente de proyectos mineros, y en ese contexto, Francisco Moya junto al equipo de Elevate estará llevando a cabo una charla que buscará convertir la imagen del corredor en empresario y apuntar a aprovechar al máximo las oportunidades que está brindando el rubro.

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Francisco es sanjuanino y su formación profesional fue de la mano de la Ingeniería Industrial. Sin embargo, el rubro inmobiliario formó parte de toda su vida, ya que su padre está vinculado a la actividad. “Conozco el rubro desde muy chico. A los 14 ya hacía visitas, tenía contacto con la documentación, pero termino yendo de San Juan porque me surge la oportunidad de ser socio de una empresa”, comenta Moya en diálogo con DIARIO DE CUYO. La empresa a la que hace referencia es la startup PopApp, que se vendió al grupo Rappi.

Como socio de PopApp el joven sanjuanino vivió la experiencia del escalamiento en negocios gracias a la tecnología. Fue así que hace unos tres años y medio, cuando regresó a San Juan notó que el mercado inmobiliario no había cambiado pese a los avances tecnológicos. “Me di cuenta de que la mayoría de las inmobiliarias no trabaja como empresa y vi la oportunidad de transformar a los dueños de inmobiliarias en dueños de negocios” , precisó. Fue así como fundó Elevate, la aceleradora de negocios que está constituida en Estados Unidos y trabaja con más de 200 agentes inmobiliarios tanto en Norteamérica como en Argentina y en otros países de Latinoamérica.

Moya sostiene que la actividad inmobiliaria en San Juan continúa bajo las dinámicas de décadas atrás, pensadas como negocios familiares, con estructuras tradicionales poco profesionales. Incluso un estudio de mercado realizado por Elevate para conocer la realidad del sector arrojó datos más que llamativos.

Según informó el joven, tomaron a diez inmobiliarias de renombre en la provincia, e hicieron consultas como si fueran un cliente habitual. Seis registraron un promedio de respuesta que superó la hora, cuatro hasta el día de hoy no respondieron a las consultas y ninguna de ellas se comunicó por medio de una llamada. “Trabajan como envidadores de información, pero nadie te califica, nadie te asesora. Entiendo que no lo hacen a propósito, sino por un desconocimiento sobre la profesionalización del trabajo como inmobiliario”, sostuvo.

Sin embargo, reconoce que hay proyecciones y voluntades de las partes por potenciar el crecimiento.

“Veo muchas ganas de crecer, mucha gente que quiere hacer las cosas distintas, que tiene ganas de avanzar, de profesionalizarse. En la provincia ganas no faltan, sí falta información, entender cómo operan los mercados más desarrollados, cómo se hace para poder vender. Hay ganas, pero no saben por donde arrancar”, sostiene el joven.

En ese contexto es que se llevará a cabo una charla en donde se buscará cambiar la identidad del inmobiliario, para que pase a ser mostrador de propiedades a dueño de un negocio.

Cómo crecer tu negocio inmobiliario con el boom minero, la charla de Francisco Moya en San Juan

De vendedor de propiedades a empresario inmobiliario. Ese será el eje transversal de toda la charla que contará con la presencia de distintos speakers que abordarán diversas temáticas.

Serán parte del networking Cristian Marín, experto en sistema organizacional y metodología de trabajo; Denise Contreras, experta en publicidad en redes sociales; Gonzalo Navas, experto en posicionamiento de marca, creación de contenido y redes sociales; Emiliano González, especialista en proceso comercial, cierre de ventas y manejo de objeciones; y Francisco Moya, fundador y CEO de Elevate.

“Yo estaré moderando el panel y contando experiencias de clientes nuestros. La idea es mostrar casos reales para que lo puedan aplicar para crear negocios que estén en crecimiento, que se generen muchos más puestos de trabajo y expansión gracias al desarrollo del mercado. La minería no va a desarrollar el mercado inmobiliario, sino que los inmobiliarios lo pueden desarrollar, mejorando como trabajamos”, aseguró Moya.

Dentro de las temáticas a abordar se encuentran cómo mantener un flujo de clientes predecible mes a mes; posicionamiento en redes sociales; captar más y mejores propiedades; aumentar el porcentaje de cierre y convertir consultas en negocios concretos.

La actividad está destinada a un centenar de personas y posterior a las charlas se generará un momento de intercambio entre corredores, desarrolladores y constructores.

“El rubro inmobiliario es hermoso. Tiene un poder en la sociedad en sí que llega a todos los estratos sociales. Si el rubro crece, crecen otros. Si le va bien al rubro, le va bien a toda la sociedad”, concluyó Moya.

La actividad se llevará a cabo el martes 1 de diciembre, de 18 a 21 horas, en el Hotel Viñas del Sol (Ruta 20 y Gral Roca. Santa Lucía). Está destinada a dueños de inmobiliarias, corredores, desarrolladores y constructoras. Las entradas se pueden conseguir por Avantii desde $20.000.