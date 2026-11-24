Como sucede cada noviembre, San Juan se convierte en epicentro de un evento que celebra la heterogeneidad y pluralidad, reivindica derechos adquiridos y alza la voz por aquellas luchas que continúan vigentes. Se trata de la Semana de la Diversidad , un evento que cada año se fortalece con múltiples propuestas y que tiene como broche de oro la Marcha del Orgullo. Con actividades confirmadas y un cronograma variado, la actual edición se desarrollará desde el miércoles 25 al sábado 28 de noviembre.

La Semana de la Diversidad cuenta con la organización de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, en articulación con el Consejo Provincial de la Diversidad y distintas organizaciones civiles y grupalidades que se unieron para diseñar una agenda amplia. Si bien cada año las propuestas se renuevan, algunas de las actividades que han despertado gran interés en el público sanjuanino se mantendrán con algunas sorpresas.

Las actividades comenzarán este miércoles 25 de noviembre . La fecha coincide con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres , una jornada más que importante para poner sobre la mesa un flagelo que continúa avanzando y sumando víctimas, algunas de ellas fatales.

Mariana Castro, presidenta del Consejo Provincial de la Diversidad, detalló que para ese día la Municipalidad de Rawson estará inaugurando un banco rojo en la Plaza Centenario, en el corazón de Villa Krause. Este símbolo de carácter internacional evoca a la memoria, la reflexión y la prevención contra la violencia de género y los femicidios.

En paralelo, en horas de la tarde, se realizará una nueva marcha bajo el lema “Contra el odio y la violencia. Lucha y resistencia”. La actividad es impulsada por “Ni Unx Menos San Juan” y contará con el acompañamiento de organizaciones civiles como de público que se suma cada año a la actividad que busca hacerle frente al odio y la violencia. La concentración será en la Plaza 25 de Mayo, desde las 18 horas. Con relación a esta actividad, Castro aseguró que se están definiendo detalles en torno al recorrido, pero uno de los sitios por los cuáles se quiere pasar es por CAVIG (Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género), el espacio ubicado en Av. Alem y Rivadavia.

La agenda continúa el jueves con una propuesta de la pastoral de la Diversidad “San Sebastián”, de la Arquidiócesis San Juan de Cuyo. Se trata de la proyección de la película “Plegarias para Boby”, una filmación basada en una historia real marcada por la tragedia y la homosexualidad. La actividad es libre y gratuita y busca generar un espacio para reflexionar en familiar sobre las elecciones individuales y el acompañamiento del entorno. La proyección de la película será en la Catedral - Salón Mama Antula.

El deporte también estará presente este año en el cronograma de la Semana de la Diversidad, de la mano del Torneo de Fútbol Mixto. Con presencia de equipos de Mendoza, el encuentro deportivo iniciará el viernes 27 de noviembre a las 11 horas y se desarrollará a lo largo de dos jornadas, en el Camping del Club Social y Deportivo Aberastain, ubicado en Miguel Atencio, entre Atencio y Lemos, Pocito. La actividad está organizada en conjunto por La Glorieta y la Dirección de Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad de Pocito.

Por su parte, el viernes en horas de la tarde se llevará a cabo el Festival del Orgullo, el clásico encuentro que se desarrollará en el Conte Grand en horas de la tarde, con entrada libre y gratuita. La actividad reunirá artistas locales que compartirán sus talentos, feriantes y emprendedores, música en vivo y distintas propuestas para toda la familia. Además, en el marco del festival se realizará el acto oficial donde se brindarán reconocimientos.

El broche de oro de la Semana de la Diversidad será el sábado 28 de noviembre, con una nueva edición de la Marcha del Orgullo, una propuesta que nació hace más de una década y que cada año suma más sanjuaninos. La previa de la marcha y concentración comenzará a las 20 horas en Av. Paula y Av. Libertador, donde habrá distintos números artísticos y la presencia de DJ’s. Se estima pasadas las 21 horas comenzar con el recorrido que tomará por Av. Libertador hasta calle España, para luego tomar por esa arteria hasta Av. Ignacio de la Roza. Bajo el Puente Cívico se instalará el gran escenario que contará con números artísticos y donde se leerán distintos documentos que enfatizan en la lucha, los derechos adquiridos por la comunidad y los que faltan.

La sorpresa de esta edición es que la marcha contará, en su punto de finalización, con una feria de emprendedores del colectivo, para que todos los presentes puedan conocer sus propuestas y apoyar cada proyecto. De esta manera, San Juan vivirá una nueva Semana de la Diversidad con propuestas para todos los gustos y edades.