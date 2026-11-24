La Feria de la Fiesta Nacional del Sol fue escenario de una propuesta especial por parte de la UTE integrada por Sotur, Cominsa, Mitrebus y Andesmar , que este año participó por primera vez con un stand propio y decidió sorprender a los visitantes con el sorteo de dos bicicletas .

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En diálogo con Diario de Cuyo, Rubén Alejandro Romero, propietario de Cominsa , contó que la iniciativa surgió con la intención de acercar un regalo a todas las personas que recorrieron la feria. "Es el evento más importante de todos los sanjuaninos y creíamos que teníamos que estar presentes. Por eso tuvimos la idea de llevarles un regalito a través de estas bicicletas", expresó.

La propuesta invitaba a los visitantes a dejar sus datos personales en una urna para participar del sorteo, que se realizó este lunes. Finalmente, los afortunados fueron Julián Molina, de 52 años, oriundo de Rivadavia, y José Amaya, de 62 años, de Media Agua, departamento Sarmiento .

Ambos ganadores manifestaron su entusiasmo por el premio y adelantaron que utilizarán las bicicletas no solamente para realizar actividad física, sino también como medio de transporte para trasladarse hasta sus respectivos lugares de trabajo .

Por otra parte, desde la UTE destacaron la participación de los sanjuaninos y de los turistas que llegaron a la feria y se acercaron al espacio. Según señalaron, el stand despertó mucho interés entre los visitantes, quienes tuvieron la posibilidad de conocer más sobre las empresas que integran la unión y los servicios que brindan, especialmente en el traslado de trabajadores mineros.

Además, muchas personas se interiorizaron sobre las condiciones de seguridad, los protocolos y los beneficios que ofrece el servicio de transporte destinado a la actividad minera.

De esta manera, la UTE tuvo su primera experiencia con un espacio propio en la Feria del Sol, combinando la difusión de sus servicios con una propuesta pensada para reconocer y agasajar a quienes visitaron uno de los eventos más convocantes de San Juan.