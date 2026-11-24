Mariela Canto está detrás de Entre Raíces , una línea de mermeladas gourmet que ha logrado un gran impacto en el marcado local y nacional, posicionando su producción en distintos puntos del país. En medio del desarrollo de su emprendimiento, comenzó a darle vueltas a una idea que con el tiempo fue tomando forma y decidió denominar “Entre Raíces Circular” , una propuesta que busca evitar los desperdicios y optimizar la materia prima con la que trabaja.

La unión integrada por Sotur, Cominsa, Mitrebus y Andesmar participó por primera vez con un espacio propio en la Feria de la Fiesta Nacional del Sol. Como iniciativa, sorteó dos bicicletas entre los visitantes. Los ganadores fueron vecinos de Rivadavia y Sarmiento.

La propuesta apunta a transformar las cáscaras de frutas y verduras que quedan de la producción de mermeladas en harina o un subproducto similar que podría volver a la cadena alimentaria y utilizarse en distintas preparaciones.

"Tenemos mucho desperdicio orgánico, que son las cáscaras de las frutas que uso para hacer las mermeladas. Tengo el proyecto de reutilizarlas y convertirlas en un subproducto, que no sea un desperdicio, sino que vuelva a la cadena alimentaria en formato de harina" , explicó Mariela en diálogo con DIARIO DE CUYO.

El proyecto contempla recuperar las cáscaras, someterlas a un proceso de secado y luego molerlas hasta obtener un polvo similar a la harina. Aunque todavía no está en condiciones de comenzar con la producción, Canto aseguró que ya realizó distintas pruebas y cuenta con algunas muestras.

Entre las alternativas que analiza, mencionó especialmente las cáscaras de tomate, por las propiedades que conservan y su potencial para convertirse en un ingrediente aprovechable. La harina resultante podría incorporarse a la elaboración de galletas, utilizarse como espesante y tener otras aplicaciones en la cocina. De esta manera, la propuesta no solo busca reducir los residuos que genera su emprendimiento, sino también ampliar la línea de productos de Entre Raíces con una alternativa que aproveche la materia prima utilizada.

De las mermeladas gourmet a una propuesta de economía circular

Entre Raíces nació en febrero de 2021, en plena pandemia, a partir de una historia personal y familiar. Tras la muerte de su madre por complicaciones derivadas del Covid, Mariela decidió acompañar a su padre en las tareas de la finca familiar ubicada en 25 de Mayo.

Con experiencia previa en el rubro gastronómico, especialmente en pastelería, comenzó a involucrarse en la actividad agrícola familiar y a explorar nuevas posibilidades para aprovechar las frutas de los cultivos. Estudió, probó ingredientes y experimentó con diferentes combinaciones hasta desarrollar las recetas que dieron origen a su marca. Así surgieron las mermeladas gourmet que caracterizan a Entre Raíces, con mezclas poco convencionales de frutas, especias y hierbas.

A tres años de su llegada al mercado, el proyecto busca ampliar sus canales de comercialización y sumar nuevas propuestas.

En ese camino, la harina elaborada a partir de desperdicios vegetales representa una nueva apuesta. Actualmente Canto detalla que para poder avanzar en el proyecto necesita de un horno que permita realizar el secado de los restos vegetales. La falta de financiamiento es, por ahora, el principal obstáculo para concretar la propuesta, pero se están estudiando las distintas posibilidades para poder avanzar con el proyecto y hacerlo realidad.

La intención de Canto es que Entre Raíces pueda crecer no solo en variedad de productos, sino también como una unidad de negocio que genere oportunidades laborales para otras personas.