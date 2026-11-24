Con el objetivo de fusionar el arte, la cultura y la actividad física en un mismo espacio de encuentro comunitario, el municipio de Santa Lucía, bajo la gestión del intendente Juan José Orrego, invita a todos los vecinos y familias a participar de una nueva edición del esperado Zumbatón.
El evento, que además contará con la Muestra Anual de la Escuela de Arte 2026, se llevará a cabo el próximo sábado 28 de noviembre a partir de las 18, en la Plaza Departamental.
Fiesta al aire libre en Santa Lucía
La jornada promete convertirse en una verdadera fiesta al aire libre, llena de ritmo, color y talento local. Desde las 18, quienes se acerquen al principal paseo público del departamento podrán recorrer los distintos stands y presentaciones de la Muestra Anual de Arte de los Talleres Municipales, un espacio especialmente pensado para que los alumnos y vecinos compartan con la comunidad todo lo aprendido y producido a lo largo del año.
En esta edición 2026 de la Escuela de Arte, el público podrá disfrutar de exposiciones y demostraciones en vivo de diversas disciplinas:
- Artes Industriales
- Cerámica
- Ludoteca
- Folclore
- Teclado
- Mix Dance
A medida que avance la tarde, la música y el baile tomarán el protagonismo absoluto con el desarrollo del tradicional Zumbatón. El cronograma de actividades físicas comenzará a las 19 con una exhibición, dando paso luego, a las 19,40, a la gran Master Class abierta a todo el público, sin importar la edad ni el nivel de experiencia previa.
Un equipo de profesionales
El escenario principal reunirá a un destacado equipo de profesionales que le pondrán toda la energía a la noche. Por parte del staff de profesores municipales, estarán presentes Cintia Davila, Alejandra Vera, Isabel Marcoleta, Ingrid Cuadros, Jesica Oropel, Evelin Lucero y Micaela Chocobar. Asimismo, el evento contará con la participación especial de los profesores invitados: Ruth Chacon, Nadia Galvez, Maxi Posse, Cecilia Vera, Agustina Fernandez, Paloma Arrieta y Giuliana Cabello.
Desde la organización destacaron que se trata de una propuesta libre, gratuita y pensada para promover hábitos saludables y acompañar el crecimiento cultural del departamento. Para quienes deseen sumarse a bailar y disfrutar de la jornada de principio a fin, la única recomendación es asistir con ropa cómoda, llevar botella de agua para mantenerse hidratados y tener muchas ganas de pasar un gran momento en comunidad.