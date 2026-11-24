A un día del cierre de la Fiesta Nacional del Sol 2026 , el secretario de Turismo de San Juan, Juan Castañares , realizó un balance de la celebración y confirmó que más de 320.000 personas pasaron por el predio durante las cinco jornadas . En una entrevista con Radio Sarmiento, el funcionario valoró la convocatoria, la participación de las empresas privadas y el impacto turístico del evento, aunque reconoció que hay cuestiones organizativas que deberán revisarse para la próxima edición.

El Gobierno confirmó que más de 320 mil personas pasaron por la Fiesta Nacional del Sol 2026

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Uno de los datos que destacó fue la ocupación hotelera. Según precisó, durante los días de mayor movimiento turístico —viernes, sábado y domingo— el Gran San Juan registró un 75% de ocupación , con la posibilidad de que la cifra se acerque al 80% al completar los relevamientos. Castañares vinculó ese movimiento con el fin de semana largo y con el interés que despierta la Fiesta Nacional del Sol como atractivo para quienes visitan la provincia.

En ese sentido, mencionó la llegada de visitantes de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza , además de una comitiva de turistas provenientes de Chile. También señaló que el objetivo es continuar posicionando la celebración dentro de la oferta turística de San Juan.

Para Castañares, uno de los puntos altos de esta edición fue la propuesta temática inspirada en el Parque Triásico , que atravesó los stands y distintos espacios de la feria. El funcionario consideró que la ambientación permitió poner en valor la identidad local y despertar el interés de los visitantes por los atractivos propios de la provincia.

En particular, mencionó que la propuesta buscó acercar a los sanjuaninos al Parque Provincial Ischigualasto, conocido como Valle de la Luna , y promover el conocimiento de ese patrimonio natural. Según explicó, durante el recorrido junto al gobernador pudo observar que los distintos stands habían incorporado elementos vinculados con los dinosaurios y el período Triásico.

Otro aspecto que destacó fue el espectáculo central en el Velódromo Vicente Chancay. Castañares aseguró que hubo una respuesta positiva del público y remarcó que, a diferencia de otras ediciones, esta vez observaron filas de personas esperando para ingresar y disfrutar de la propuesta artística.

También valoró la distribución de los espacios gastronómicos alrededor de los escenarios, que permitió que los visitantes pudieran comer mientras escuchaban a los artistas locales.

Más empresas privadas y el desafío de ampliar la feria

El secretario de Turismo confirmó que la participación del sector privado creció un 30% respecto de la edición anterior. Aunque no precisó la cantidad total de empresas que formaron parte de la feria, reconoció que la convocatoria generó una demanda que podría requerir una nueva distribución de los espacios.

De cara a 2027, planteó la posibilidad de ampliar el sector destinado a los stands, especialmente después de observar la circulación de público durante la jornada del domingo, cuando se superaron los 100.000 visitantes. Aclaró que el predio cuenta con espacio para una expansión y que el desafío sería reorganizar los sectores.

Castañares sostuvo que la articulación entre el Estado y las empresas es fundamental para sostener la Fiesta Nacional del Sol. En esa línea, destacó que los privados encuentran en el evento una oportunidad para mostrar sus productos y servicios ante una importante cantidad de potenciales clientes.

También se refirió a la incorporación de las agencias de turismo, que por primera vez participaron del proceso de comercialización mediante la venta de entradas paquetizadas. Según indicó, hubo consultas e interés, aunque todavía resta analizar los números finales para determinar el resultado de esa experiencia.

Los puntos a mejorar: accesos y conectividad

En el balance, Castañares también identificó algunos aspectos que deberán revisarse. Entre ellos mencionó los accesos al predio y la conectividad, dos cuestiones que cobraron mayor relevancia durante las jornadas de mayor concurrencia.

El funcionario reconoció que el domingo, cuando se superaron las 100.000 personas, el ingreso pudo haberse congestionado. Sin embargo, destacó el funcionamiento del transporte público y el trabajo coordinado con el área de Tránsito y Transporte para facilitar la llegada de los visitantes.

Por otra parte, consideró acertada la decisión de suspender la jornada del sábado por las fuertes ráfagas de viento Zonda y sumar una noche para recuperar parte de las actividades previstas. Remarcó que la medida implicó contemplar las inversiones realizadas por los expositores y el sector gastronómico, pero que las condiciones climáticas justificaban la suspensión.

También incluyó entre los aspectos positivos la limpieza del predio, el mantenimiento de los baños químicos, la seguridad y las propuestas recreativas destinadas a los chicos.

El impacto laboral y la próxima edición

Aunque no cuenta todavía con una cifra definitiva de puestos de trabajo generados, Castañares aseguró que la Fiesta Nacional del Sol moviliza una importante cantidad de mano de obra durante los meses de preparación y las jornadas de funcionamiento.

En ese sentido, mencionó a los trabajadores contratados por las empresas para montar los stands, los equipos de limpieza y mantenimiento, el personal de seguridad, los gastronómicos y quienes participan de la técnica y la escenografía de los espectáculos. Explicó que el armado se desarrolla de manera escalonada y que el movimiento comienza mucho antes de la apertura al público.

Además de las cinco jornadas de feria y espectáculos, el funcionario destacó el Fórum FNS, que registró más de 400 reuniones.

Sobre el futuro, adelantó que primero realizarán una evaluación definitiva de esta edición y luego comenzarán a trabajar en la próxima. La intención será sostener el crecimiento de la participación privada y diseñar una propuesta que supere la temática de este año.

Al momento de ponerle una calificación a la Fiesta Nacional del Sol 2026, Castañares le dio un 9, aunque reconoció que hay cuestiones organizativas que deberán ajustarse para las próximas ediciones.