El espacio temático permitió recorrer una simulación del paisaje de Ischigualasto, observar fósiles y dinosaurios y convertirse en paleontólogos por un rato. La feria tendrá este lunes su última jornada, luego de la suspensión del sábado por el intenso viento Zonda.

El espacio temático permitió recorrer una simulación del paisaje de Ischigualasto, observar fósiles y dinosaurios y convertirse en paleontólogos por un rato. La feria tendrá este lunes su última jornada, luego de la suspensión del sábado por el intenso viento Zonda.

La última noche de la feria temática de la Fiesta Nacional del Sol volvió a registrar una importante convocatoria. Entre las propuestas que despertaron el interés de grandes y chicos se destacó el stand del Parque Triásico, un espacio que invita a vivir una experiencia similar a una visita al Parque Provincial Ischigualasto, ubicado en Valle Fértil, conocido mundialmente como el Valle de la Luna.

A través de un recorrido especialmente ambientado, los visitantes pueden adentrarse en una simulación del paisaje de Ischigualasto, caminar por sus pasillos y admirar las formaciones características de uno de los principales atractivos turísticos y paleontológicos de San Juan. Durante la experiencia también es posible observar fósiles y representaciones de dinosaurios, que permiten conocer un poco más sobre la historia natural de la provincia.

Sin embargo, uno de los sectores que más atrae a los pequeños es el espacio interactivo donde pueden convertirse en paleontólogos por un día. Allí, los chicos tienen la posibilidad de escarbar, buscar y limpiar fósiles, recreando el trabajo que realizan los especialistas cuando descubren restos de especies que habitaron la Tierra hace millones de años.

De esta manera, el Parque Triásico combina entretenimiento, aprendizaje y divulgación científica, con una propuesta que permite que toda la familia se acerque al patrimonio paleontológico sanjuanino de una manera diferente.