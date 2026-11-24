El melón ya asoma en las verdulerías de San Juan , de la mano de las primeras plantaciones bajo cubierta, pero el grueso de la cosecha a campo de Sarmiento —el corazón melonero de la provincia— recién llega a partir de fines de diciembre. Esta vez, los productores de la zona perciben una leve recuperación de la superficie sembrada, después de varios años de caída, algo que podría traducirse en un poco más de oferta cuando llegue esa cosecha principal. Esa expectativa convive, sin embargo, con una incógnita que preocupa a toda la zona: qué va a pasar con El Niño. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el fenómeno alcance una intensidad “muy fuerte” entre fines de 2026 y el verano de 2027, con lluvias por encima de lo normal sobre la cordillera de Cuyo, un escenario que también puede traducirse en fruta más manchada o de calidad más despareja. En ese contexto, tres productores de Tres Esquinas describen una temporada con más humedad que de costumbre y controles reforzados contra hongos.

El pronóstico no es menor, el gobierno activó, a través de la Agencia Federal de Emergencias, un plan de coordinación específico para este episodio de El Niño, con diciembre, enero y febrero como los meses de mayor intensidad esperada. En Sarmiento, esa expectativa ya se tradujo en medidas concretas: según uno de los productores consultados, el área de Hidráulica departamental trabajaba, hacia principios de noviembre, en la limpieza de la defensa aluvional de la zona y en el vaciado preventivo de un dique para hacer lugar al deshielo que se espera por las mayores nevadas sobre la cordillera. “Nunca nos ha tocado algo así”, resume Raúl, productor de melón y sandía que participó de una de las charlas informativas sobre el fenómeno organizadas en el departamento.

La preocupación de los productores no pasa tanto por el exceso de agua en sí mismo, sino por la humedad que ese escenario favorece : noches húmedas seguidas de sol fuerte derivan en manchado de la fruta y en mayor presencia de hongos de suelo y ambientales, como la alternaria o el oídio. Frente a eso, la única respuesta disponible para una producción tan manual como la del melón es extremar los tratamientos preventivos y prestar más atención que nunca al pronóstico. Eduardo Herrera, productor de la finca Tornello, en Tres Esquinas, agrega otro factor propio de esta campaña: casi un mes de cielo nublado y noches frías retrasó el desarrollo de sus plantas antes de que arrancara el calor, algo que marca una diferencia respecto de la misma época de la campaña anterior.

Pese a la incertidumbre climática, los tres productores consultados coinciden en una lectura: esta campaña hay algo más de melón plantado que en los últimos años. Raúl, cuya familia integra una de las asociaciones de pequeños productores meloneros más antiguas de Tres Esquinas, sostiene que en 1994 Sarmiento tenía entre 1.000 y 1.200 hectáreas cultivadas con melón; el año pasado, calcula, no se superaron las 250, pero este año percibe que más gente volvió a apostar al cultivo. Unas 300 hectáreas aproximadamente estimadas por la municipalidad del departamento en esta campaña 2025-2026 marco la leve recuperación.

Ramón Antonio Mercado, presidente de una cooperativa de 18 productores de melón de la misma zona, describe una trayectoria similar puertas adentro de su organización, marcada por el encarecimiento de la semilla y de los alquileres de tierra con el paso de los años. Herrera, que trabaja de forma independiente, resume la lógica que hoy ordena buena parte de las decisiones de siembra en Sarmiento: la superficie que cada productor destina al melón varía mucho de un año a otro según la disponibilidad de agua y el estado del mercado.

Parte de la identidad que sostiene al cultivo, más allá de los vaivenes de cada campaña, es la Indicación Geográfica “Melón de Media Agua-San Juan”, reconocida oficialmente desde 2014 y construida durante años entre el gobierno provincial, la Municipalidad de Sarmiento, el INTA y la Escuela Agrotécnica Sarmiento. Mercado y Raúl conocen ese proceso y lo vinculan a una Mesa para el Desarrollo del Melón que sigue reuniendo a productores con esas mismas instituciones.

Todo a pulmón: el ciclo y los costos de esta temporada

El calendario de esta campaña es, en lo esencial, el mismo de siempre: la siembra arranca entre mediados de septiembre y octubre, y la cosecha empieza a fines de diciembre y se extiende hasta después de Año Nuevo, en un ciclo de unos 90 días. La sandía, que varios productores combinan con el melón para diversificar la oferta, sigue un calendario casi idéntico, aunque demanda algo más de agua porque el tamaño final de la fruta depende en gran medida de ese factor.

El riego sigue siendo, en la inmensa mayoría de los casos, el tradicional a manto o por surco; el riego por goteo existe, pero son muy pocos los productores que lo aplican. La mecanización se limita al trabajo de tractor para preparar la tierra: la cosecha se hace a mano, fruta por fruta, porque requiere reconocer el punto exacto de corte, y eso explica buena parte de la necesidad de mano de obra estacional que describen los tres productores, con trabajadores propios, familiares y, en los picos de cosecha, gente contratada de la zona y de otros lugares.

El costo de la semilla es, para los tres, el factor que más pesa en la estructura de costos de esta temporada: un sobre cuesta hoy entre $800.000 y $900.000, un valor que viene subiendo por tratarse en buena parte de semilla híbrida importada. A eso se suma el alquiler de la tierra, que en la zona ronda los $2.000.000 por hectárea solo para la temporada de melón, y el costo creciente de la mano de obra, que todos señalan como la principal dificultad para sostener la rentabilidad de una actividad enteramente manual. Mercado calcula que, para que el cultivo sea rentable para una familia, hace falta un mínimo de tres hectáreas; en noviembre de 2025 el piso de rentabilidad se ubicó en unas 7 hectáreas según los precios estimados para esa campaña.

Vender la cosecha: mercados y pérdidas esperadas

Ninguno de los tres productores maneja su propia cadena de comercialización hasta el consumidor final, algo que también condiciona cómo les va en esta temporada. Mercado recuerda que, en otra época, los propios productores de su cooperativa viajaban personalmente a vender a los mercados de Rosario, Buenos Aires y Mar del Plata, negociando incluso adelantos de dinero con los consignatarios para poder pagar las cajas de embalaje; ese circuito se sostuvo varios años, hasta que el encarecimiento de cajas, viruta y flete lo volvió inviable. Hoy, tanto él como Herrera y Raúl dependen de intermediarios que compran la fruta en la chacra y la revenden en mercados de Córdoba, Mendoza y Buenos Aires: una cadena que, según describe Herrera, le deja al productor apenas el 70% de lo que el intermediario cobra en destino por la misma caja. Los cajones de madera que se envían a Buenos Aires no regresan, lo que representa un costo adicional permanente.

Esa dependencia de intermediarios también explica las pérdidas que los productores esperan cuando el mercado se satura: Herrera estima que un 20% de su producción se pierde o se vende muy por debajo del costo en las semanas de sobreoferta, porque la planta sigue dando fruta aunque no haya a quién vendérsela; Raúl calcula esa pérdida entre un 5% y un 10% en una temporada normal, atribuyéndola al cuidado desde el origen y al uso de semilla certificada. La cooperativa que conduce Mercado busca desde hace años reducir esa dependencia a través de un proyecto de 20 hectáreas en Cañada Honda, adjudicadas por sorteo junto a otras dos asociaciones de productores; hoy falta completar entre 300 y 400 metros de cañería principal para poder empezar a producir allí, algo que la cooperativa espera lograr recién el año próximo.

Entre la ilusión y la cautela

De cara a la cosecha que empieza a fines de diciembre, los tres productores comparten una mezcla de expectativa y cautela. El acceso a financiamiento accesible es una de las variables que más condiciona cuánto puede crecer la superficie sembrada de un año a otro: las líneas de crédito agropecuario que la provincia ofrece a pequeños productores suelen pedir como garantía un cheque de pago diferido propio o de terceros, un requisito que deja afuera a buena parte de quienes no cuentan con ese respaldo financiero. A eso se suma, dicen, la competencia por tierra y por atención oficial de cultivos en expansión como el pistacho, que en los últimos años ganó una escala muy superior en la misma provincia.

Más allá de esas tensiones, los tres sostienen que el melón de Sarmiento se sigue cultivando, sobre todo, por tradición familiar y coinciden también en destacar la calidad del producto. Compradores y camioneros cordobeses buscan específicamente el melón de Sarmiento por su dulzor, su textura y su sabor, distintos a los de otras zonas; afirman que, tras probar melones de otras provincias, no encuentra punto de comparación.

San Juan reúne las condiciones necesarias —identificación geográfica, clima, color, textura y sabor— para producir el mejor melón del país y esta reputación es algo que El Niño todavía no puso a prueba. Esa es, en definitiva, la apuesta de esta temporada: que la leve recuperación de la superficie se sostenga, y que el clima acompañe hasta que la última fruta esté cortada.