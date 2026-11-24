El pistacho sanjuanino, que según datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) multiplicó su superficie implantada más de un 500% en los últimos cinco años, tendrá en enero de 2027 una ventana directa al otro gran polo mundial del cultivo. Leandro Olmos Agromarketing, agencia de comunicación y marketing para el sector agroalimentario dirigida por el ingeniero agrónomo Leandro Olmos, organiza en conjunto con PistachoPRO —portal especializado en información sobre el pistacho español— una misión técnica internacional dirigida a productores, empresarios, técnicos e inversores argentinos, que se realizará del 24 al 29 de enero de 2027 por las provincias españolas de Ciudad Real, Albacete y Toledo.

El crecimiento sanjuanino no es un fenómeno aislado. España atraviesa, en paralelo, su propio boom: la superficie cultivada crece allí a un ritmo de unas 8.500 hectáreas nuevas por año, concentradas en un 80% en Castilla-La Mancha, la región que recorrerá la misión. El cultivo llegó a la Argentina en 1980, de la mano de dos productores sanjuaninos que trajeron material vegetal desde Irán y California, y hoy San Juan concentra entre el 87% y el 90% de las hectáreas plantadas en el país —según los relevamientos más recientes—, con epicentro en el sur de la provincia y una franja que se extiende hacia el norte de Mendoza.

El programa contempla un recorrido por centros de investigación, viveros, fincas comerciales e instalaciones de procesado, con foco en genética, elección varietal, portainjertos, nutrición, manejo de plantaciones y transformación del producto. La agencia organizadora describe la propuesta como una oportunidad para que los participantes profundicen en estas cuestiones e intercambien experiencias directamente con profesionales del sector español.

La planta de Agróptimum en Villanueva de la Jara (Cuenca), con capacidad para procesar hasta 15.000 toneladas de pistacho al año, refleja la escala que empieza a tomar la industrialización del cultivo en España. Un congreso mundial, por primera vez El atractivo central de la misión es la participación en el World Pistachio Congress (WPC), que se celebrará los días 27 y 28 de enero de 2027 en el Palacio de Congresos de Toledo. Se trata de la primera edición de este encuentro, organizado por Agrifood Comunicación con el respaldo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y busca consolidarse como un espacio de referencia internacional para analizar la situación del mercado mundial del pistacho, sus tendencias y los desafíos del sector, con la expectativa de reunir a más de 300 inscriptos de distintos países productores y comercializadores.

La misión también incluye una agenda institucional. Para el viernes 29 de enero está previsto un encuentro con el embajador argentino en España, pensado como un espacio para que los empresarios participantes trasladen sus inquietudes, compartan las necesidades del sector local y exploren oportunidades de inversión, cooperación tecnológica y desarrollo comercial entre ambos países.