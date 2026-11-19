El negocio mundial de la uva de mesa ya no tiene "ventanas": los períodos en los que un país de origen podía vender sin competencia, mientras otros estaban fuera de temporada, prácticamente desaparecieron. Ese fue el diagnóstico central de Óscar "Coco" Salgado, consultor internacional de AgroFresh y una de las voces más convocadas en los foros de uva de mesa del mundo, en la disertación que cerró la primera mitad de la mesa de Agroindustria del FNS Forum, esta mañana en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Ingeniero agrónomo con una larga trayectoria como asesor técnico y, en el pasado, también profesor asociado de Viticultura en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Salgado llegó a San Juan convocado por la Secretaría de Agricultura, dentro del proceso de incorporación de nueva genética de uva de mesa que la provincia viene gestionando con empresas internacionales.

Salgado repasó un escenario mundial que calificó como el más incierto que haya atravesado el negocio, combinando incertidumbre logística, política, geopolítica y climática. Citó dos episodios recientes como ejemplo de esa fragilidad: la crisis del mar Rojo, que desde fines de 2023 obligó a buena parte de las navieras del mundo a desviar sus buques por el cabo de Buena Esperanza para evitar los ataques de los rebeldes hutíes, estirando semanas enteras el tránsito entre Asia y Europa; y un temporal que, en pleno diciembre, retrasó hasta la primera semana de febrero fruta que debía venderse antes de fin de año. A eso sumó un llamado de atención sobre la situación del canal de Panamá, que podría derivar en cambios estructurales en el abastecimiento de uva de mesa hacia la costa este de Estados Unidos y hacia Europa, en especial desde Chile, y mencionó al fenómeno de "mega Niño" que afecta actualmente a Chile y Perú como un factor climático que no se puede controlar, aunque sí mitigar.

El especialista insistió en que el negocio ya no admite una mirada local: lo que ocurre en un país productor que ni siquiera exporta puede afectar a los países que sí lo hacen. El ejemplo que usó fue el de China , que en apenas cinco o seis años pasó de ser comprador neto de uva de mesa a transformarse en uno de los grandes exportadores mundiales, impulsado en gran parte por una sola variedad: la uva Shine Muscat, desarrollada en Japón tras más de tres décadas de mejoramiento genético y hoy cultivada —sin autorización del obtentor japonés, según denunciaron en los últimos años medios y autoridades de ese país— también en China, Taiwán, Corea del Sur y Chile. Salgado mostró una fotografía de esa variedad en perfecto estado de venta meses después de su cosecha, para remarcar que se trata de una fruta naturalmente robusta en el almacenaje —y muy cara de producir—, no un mérito de la tecnología china. Contó que buena parte de los mercados que recibieron esa variedad con entusiasmo dejaron de comprarla una vez que perdió su condición de novedad, y usó el caso para advertir a los productores sanjuaninos sobre el riesgo de dejarse llevar por "modas pasajeras": "cuidado con los fuegos artificiales", resumió.

El consultor repasó además cómo se viene modificando el mapa de la oferta mundial: el liderazgo histórico de California y Chile como países de origen cedió terreno frente a Perú y México —hoy el principal competidor del hemisferio sur es Perú, que en los últimos años superó a Chile como mayor exportador austral de uva de mesa—, con cierto volumen entrando también desde Sudáfrica. En Estados Unidos y en Europa, dijo, la fruta importada terminó potenciando el consumo de la uva local en lugar de reemplazarlo, y en el mercado estadounidense el consumo de uva blanca sin semilla ya superó al de la uva roja, una tendencia que también empieza a verse en Europa. Sobre la Argentina, recordó haber participado como comprador de una industria exportadora de uva de mesa que supo ser "sumamente vigorosa" y remarcó que el país sigue teniendo hoy un mercado interno relevante, abastecido también con importaciones desde Chile, Perú y Brasil.

A ese reordenamiento comercial, Salgado sumó un cambio regulatorio que impactará directamente en la cadena de exportación: el nuevo reglamento europeo de envases y residuos de envases, conocido como PPWR —publicado oficialmente por la Unión Europea en enero de 2025 y que exigirá, desde 2030, que todo el packaging utilizado en el mercado comunitario sea reciclable, incluido el de la fruta importada desde fuera de Europa—. Según explicó, eso obliga a su propia empresa a adaptar los materiales de sus generadores de anhídrido sulfuroso, un desarrollo en el que dijo que ya están trabajando.

La ciencia detrás del anhídrido sulfuroso

El corazón técnico de la charla estuvo dedicado al manejo del anhídrido sulfuroso (SO2), la herramienta más usada desde hace más de cuarenta años para controlar la Botrytis cinerea —el hongo que provoca la pudrición gris— durante el almacenaje y el transporte de uva de mesa. AgroFresh, la compañía para la que trabaja Salgado, es hoy uno de los principales fabricantes mundiales de generadores de SO2 en lámina, bajo las marcas Uvasys (de origen sudafricano, con liberación dual o de una sola fase) y Berrisys; Salgado mencionó además su vínculo previo con otros fabricantes del rubro, como el chileno Infruta y el europeo Proteku.

Explicó que se necesita una concentración cercana a las 100 partes por millón en una primera fase rápida, que actúa matando esporas y micelio, mientras que en una segunda fase lenta el gas solo evita que las esporas germinen, sin matar el hongo que ya esté dentro de la baya —razón por la cual la protección fungicida en el campo, antes de cosecha, sigue siendo imprescindible, algo especialmente relevante este año en Chile por las lluvias persistentes—. Citó estudios del Departamento de Fruticultura y Enología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde investigadores como Juan Pablo Zoffoli vienen trabajando desde hace años en poscosecha de uva de mesa, para sostener que una concentración de apenas 2 partes por millón alcanza para controlar la Botrytis en la fase lenta si se mantiene la temperatura adecuada, y recordó que estudios de la Universidad de California muestran que una concentración de cero no alcanza para el almacenaje prolongado, en particular porque buena parte de las cámaras de guarda trabajan en promedio a 0°C de pulpa.

Detalló también los requisitos para que un generador funcione bien —humedad relativa de entre 90% y 95%, evitando el agua libre que forma condensación dentro de la caja— y se detuvo en una tecnología con varias décadas de desarrollo: el "generador de fondo", pensado porque la concentración de SO2 cae de forma muy marcada con la altura por debajo del punto de emisión, lo que históricamente concentra la pudrición en la parte baja de la caja. Señaló que, hasta hace pocos años, ese refuerzo se usaba solo ante condiciones previamente adversas conocidas, pero que la incertidumbre logística actual lo convirtió, a su juicio, en un estándar recomendable para toda exportación.

El triángulo del frío y la disciplina del camino

Salgado retomó, como marco conceptual, el "triángulo del frío" que suele atribuirse al especialista chileno Luis Luchsinger —consultor internacional en cadena de frío y poscosecha, muy citado en la región—, compuesto por el método de enfriamiento, el diseño de la cadena de frío y los materiales de empaque. A esos tres elementos, Salgado sumó un cuarto factor que consideró habitualmente subestimado: la preparación del personal que opera los frigoríficos, al que comparó con un equipo de boxes de Fórmula 1. Insistió en que la elección del embalaje debe ser, primero, una decisión técnica —que permita que la genética de cada variedad se exprese en su potencial— y solo después una decisión comercial de diseño o de marca.

Se explayó también sobre el déficit de presión de vapor, un fenómeno especialmente relevante en una zona árida como Cuyo, que describió de forma simple como "la sed que tiene la atmósfera" para sacarle agua al racimo. Para mitigarlo durante el transporte recomendó reducir el tamaño de la carga en los camiones, usar carpas blancas en lugar de negras y prestar atención a detalles tan simples como la presión de los neumáticos, que se altera con el calor del asfalto. "No hay receta, hay disciplina", resumió.

Hacia el final de su exposición, Salgado cerró con un llamado a no caer en lo que llamó "inercia activa": ser el mejor en algo sin sostener en el tiempo la competitividad necesaria para seguir en el negocio, como les pasó, dijo, a marcas que supieron liderar su categoría y hoy prácticamente desaparecieron. Pidió a los productores presentes que "nunca se rindan" y que "peleen hasta el final", en una provincia que, según el diagnóstico del panel anterior de la misma mesa, ya viene de competir en mercados cada vez más exigentes con el tomate, el pistacho, la alfalfa y el aceite de oliva.