En la Argentina, cada persona genera en promedio un kilo de residuos por día, y la mitad de ese volumen corresponde a restos orgánicos que podrían transformarse en abono dentro del propio hogar.

Los residuos orgánicos domiciliarios son los de origen vegetal o animal que se generan a diario en cualquier hogar: yerba, café, infusiones, cáscaras, carozos y restos de frutas y verduras, comida en mal estado, servilletas de papel, cáscara de huevo, lácteos, huesos, grasa y otros restos de carnes, además de cortes de pasto, hojas secas, ramitas y restos de plantas de macetas y jardín. Están formados en su mayor parte por agua, son inestables -varían en consistencia, color, textura y aroma en poco tiempo- y, sobre todo, son biodegradables: se descomponen por acción de microorganismos y pequeños animales y pueden reincorporarse al suelo aportando nutrientes.

El problema no es el residuo orgánico en sí mismo, que es resultado normal de cocinar y alimentarse, sino su falta de separación y tratamiento . Mezclado con los reciclables, ensucia papeles, cartones, plásticos, metales y vidrios y entorpece la tarea de los recuperadores urbanos. Durante su transporte hacia los sitios de disposición final genera gases que contribuyen al cambio climático, y cuando se descompone sin control contamina aguas subterráneas, aire y suelos, además de generar malos olores y atraer plagas. El compostaje doméstico evita ese circuito: compostar puede reducir a la mitad la bolsa de residuos de una casa.

El compostaje es, en rigor, la transformación biológica de los restos vegetales en abono, a cargo de microorganismos benéficos -hongos y bacterias- y pequeños animales, en presencia de aire y humedad, sin olores ni riesgo para la salud. Puede sumarse lombrices, en lo que se conoce como lombricompostaje, aunque no son indispensables. El resultado es un abono que puede incorporarse a macetas, canteros y huertas, mientras que los residuos reciclables llegan más limpios y secos para su manipulación.

En la compostera doméstica solo deben colocarse residuos orgánicos vegetales y cáscaras de huevo; los restos de origen animal quedan afuera porque su tratamiento sanitario es más complejo y pueden atraer roedores.

Entre los residuos húmedos admitidos están las cáscaras y restos de frutas y verduras, la yerba, el café y las infusiones -incluidos los filtros de papel- y las hojas y el pasto verde sin signos de enfermedad. Entre los secos y marrones figuran las hojas secas, el pasto y los restos secos de plantas, las ramas trituradas de podas, las cáscaras de nueces, almendras y otros frutos secos, las servilletas y el papel de almacén manchados con alimento -si no se usaron para limpieza- y la cáscara de huevo, el único residuo de origen animal que se admite.

Quedan fuera los huesos, la grasa y los restos de carnes rojas y pollo, las espinas y restos de pescados y mariscos, los lácteos, las sobras de comida cocida, las heces de mascotas, el papel higiénico, los hisopos, las toallitas sanitarias, los tampones, los pañales y otros productos de higiene, los paños y servilletas usados en la limpieza del hogar, los medicamentos, las colillas de cigarrillo, las cenizas y los restos de plantas enfermas o que hayan fructificado, porque sus semillas pueden no degradarse y germinar más tarde, al aplicar el compost. Los reciclables -plásticos, metales, vidrios, tetrabrik, papel y cartón limpios y secos- tampoco van a la compostera, sino al circuito de reciclado.

Para facilitar la separación, lo mejor es tener en la cocina un recipiente pequeño con tapa, identificado con un cartel, donde volcar los residuos orgánicos a medida que se generan.

La compostera, según el espacio disponible

La forma de la compostera depende del lugar disponible. En espacios reducidos -un balcón, un patio o una terraza- se usan contenedores estáticos o giratorios, de madera o plástico, comprados o autoconstruidos, que deben cumplir varias condiciones: agujeros en la base para drenar los líquidos lixiviados, una tapa no hermética que deje pasar el aire pero no el agua de lluvia, ubicación accesible para disponer y mezclar los residuos, preferentemente a la sombra para evitar el calentamiento y la pérdida de humedad en verano, y al menos dos compartimentos, de modo que mientras uno se llena el otro completa su proceso.

Una opción de bajo costo es armar una compostera con un tacho de pintura vacío de 20 litros, dos tapas, cuatro broches de ropa y cuatro tapitas de gaseosa: se perforan la base y las paredes del tacho, se lo apoya sobre las tapitas -que lo separan de una bandeja que recolecta los lixiviados- y se lo cubre con una tapa que impide el ingreso de agua de lluvia.

En espacios abiertos, con jardín, la compostera se apoya directamente sobre el suelo, lo que simplifica la tarea y permite la llegada espontánea de lombrices y otros colaboradores. El modelo más simple es la pila, que requiere riego y puede ser desparramada por animales; el modelo de pozo -de 60 centímetros de diámetro y no más de 50 de profundidad- conserva mejor la humedad y es apto para zonas secas, aunque no se recomienda donde llueve con frecuencia porque puede anegarse y generar malos olores. El corralito, delimitado con tablas y tapa, es una versión más prolija de la pila: no debe superar el metro cúbico y conviene que tenga al menos una división interna.

Las tres claves del proceso

Podemos resumir los cuidados que necesita la comunidad de microorganismos en tres elementos, las "3 A": alimento balanceado, aire y agua.

Los residuos húmedos de cocina son ricos en nitrógeno y los secos, en carbono; cuanto mejor sea esa relación carbono-nitrógeno, mayor actividad microbiana y más rápida la transformación. En la práctica, por cada volumen de residuos húmedos conviene agregar uno o dos volúmenes de secos.

El aire es igual de necesario: sin oxígeno se desarrollan bacterias anaeróbicas que generan malos olores. Por eso hay que revolver la pila una o dos veces por semana, sumar material seco que aporte porosidad y evitar que entre agua de lluvia. En cuanto a la humedad, los residuos de cocina ya contienen alrededor de un 70% de agua, por lo que en compostaje doméstico rara vez hace falta regar; la referencia es que la mezcla tenga la humedad de una esponja recién exprimida, ni seca ni empapada.

Nunca deben agregarse pesticidas, lavandina u otros productos químicos, porque matan a los microorganismos responsables del proceso.

Cómo arrancar y cuándo cosechar

El procedimiento sugerido empieza en la cocina, separando los residuos en un recipiente -el biotacho, en los términos del manual- cortados en trozos pequeños, que no deben permanecer allí más de dos o tres días para no atraer mosquitas.

En la compostera se arma una primera capa de material seco y, sobre ella, los residuos húmedos, que se mezclan; si no hay compost disponible para inocular microorganismos, puede agregarse por única vez un puñado de tierra. La pila se cubre con una capa de residuos secos para desalentar a las mosquitas y se revuelve una o dos veces por semana. Cuando el primer compartimento se completa, se inicia el uso del segundo sin descuidar las "3 A" del primero, que seguirá en proceso de descomposición.

El compost suele estar listo entre cuatro y siete meses después de haber dejado de incorporar residuos frescos, un plazo que se acorta en verano, cuando la actividad microbiana aumenta, y se extiende en invierno. Se lo reconoce porque tiene un aspecto uniforme y oscuro, en el que ya no se distinguen los residuos originales salvo las cáscaras de huevo y las ramitas más gruesas, una textura granular y olor a tierra húmeda. Para cosecharlo se tamiza la pila con una malla o con una bolsa de red de cebollas, y lo que todavía no terminó de descomponerse vuelve a la compostera.

El proceso de compostaje atraviesa cuatro etapas, cada una con su propia temperatura. Primero hay una fase mesófila breve, de entre dos y cinco días, en la que arranca la actividad microbiana a temperatura ambiente. Le sigue la fase termófila, de uno a dos meses, el pico del proceso, cuando la temperatura sube con fuerza por la actividad de los microorganismos. Después viene una segunda fase mesófila, de dos a cinco meses, en la que la temperatura baja y el proceso se estabiliza. Por último, la fase de maduración, de cuatro a siete meses, es cuando el compost termina de afinarse y queda listo para usar.

El compost se aplica siempre mezclado con tierra -nunca puro, porque su alta concentración de nutrientes puede afectar a las plantas- en macetas, canteros, huertas o jardines, y también puede envasarse en bolsas con agujeritos para regalar.

Las dudas más frecuentes

Despejemos los inconvenientes más habituales. El compostaje no atrae ratas si se respeta la pauta de no incorporar carnes, pollo ni pescado. Los filamentos blancos y aterciopelados que a veces cubren la pila son colonias de hongos benéficos, parte normal del proceso. Las mosquitas -generalmente moscas de la fruta- aparecen cuando hay exceso de humedad y se controlan revolviendo, agregando material seco y, si hace falta, con una trampa casera hecha con una botella con perforaciones y vinagre de manzana en su interior. Las hormigas, en cambio, son señal de que la pila está demasiado seca y se resuelven regando.

Hongos, bacterias y lombrices hacen, puertas adentro, el trabajo que después se nota en cada maceta.

Encontrar la compostera llena de gusanos tampoco es motivo de alarma: en primavera y verano suelen ser larvas de la mosca soldado negra, que se alimenta de los residuos y favorece su transformación sin representar riesgo sanitario, ya que el insecto adulto no se alimenta ni ingresa a las viviendas. Si los gusanos son pequeños y blanquecinos, en cambio, se trata de larvas de mosca de la fruta y conviene airear y secar la mezcla. Las lombrices no son necesarias para compostar -el trabajo principal lo hacen hongos y bacterias microscópicos-, aunque colaboran si están presentes; si se quieren incorporar lombrices rojas californianas en una compostera de contenedor, se recomienda hacerlo recién a partir del mes o mes y medio, cuando la pila ya está parcialmente procesada.

Que la compostera levante temperatura es una buena señal: indica que los microorganismos están trabajando activamente. Que no la levante tampoco es un problema, y suele deberse a poca humedad o a un volumen de residuos insuficiente para generar masa crítica, lo que solo hace más lento el proceso, no lo detiene. Los líquidos que escurre la compostera, llamados lixiviados, pueden usarse como fertilizante diluyendo una parte en al menos diez de agua, y no deben confundirse con el té de compost, una infusión que se prepara aparte mezclando compost maduro con agua, dejándolo reposar unos días y filtrándolo.

Sobre materiales puntuales, las cáscaras de cítricos pueden compostarse si se agregan moderadamente, trozadas y mezcladas con otros residuos, porque sus sustancias bactericidas naturales retrasan la descomposición y atraen mosquitas; los alimentos cocidos de origen vegetal pueden incorporarse en poca cantidad; el papel y el cartón limpios es preferible destinarlos al circuito de reciclaje y reservarlos para la compostera solo si no hay otro material seco disponible; y las cenizas de madera, al estar ya "descompuestas" por el fuego, conviene usarlas directamente en la tierra de plantas que requieran potasio o alcalinidad, antes que en la compostera.

Lo que empieza como separar un poco mejor la bolsa de residuos termina, con el tiempo, en una maceta más fértil o una huerta que no necesita abono comprado. El compostaje no resuelve toda la basura de una casa, pero cierra, puertas adentro, un ciclo que de otro modo se pierde: el de la materia orgánica que vuelve a la tierra en lugar de terminar, sin más, en un camión.