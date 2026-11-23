En la Escuela de Capacitación Laboral “Monseñor Leonardo Gallardo”, en Médano de Oro, los alumnos de la especialidad Apicultura hacen todo el camino con sus propias manos: cuidan las colmenas, cosechan la miel y, desde hace dos años, elaboran con ella el Ganeia, un licor artesanal a base de miel —así lo identifica su propia etiqueta— macerado con cítricos de la provincia. Lo que empezó como un proyecto escolar ya se vendió en ferias sanjuaninas y viajó este año a un congreso internacional de apicultura en Mar del Plata.

La miel ya no es sólo pura: el nuevo ingrediente estrella de productos alimenticios innovadores que se vende en San Juan

El trabajo de los alumnos empieza mucho antes de llegar a la botella en el propio apiario de la escuela, que comparten con la Escuela Agrotécnica Los Pioneros, también en Médano de Oro, departamento Rawson. Es en el establecimiento donde realizan, de forma práctica, todo el proceso apícola desde cero: instalan una colmena, la cuidan, cosechan la miel y la dejan preparada para la invernada. "Todo lo que es relativo a la cosecha también se realiza en nuestra escuela", resume la docente a cargo de la especialidad, Giselle Martín, quien lleva quince años a cargo de la especialidad.

En la escuela clasifican la miel que obtienen según la floración —claras, rubias y oscuras— y para el Ganeia usan una de color intermedio, ni rubia ni clara. Esa es la materia prima con la que los alumnos arrancan la receta del aperitivo.

La elaboración del Ganeia combina esa miel con cítricos de la provincia: pomelo, naranja y limón. La mezcla se macera entre 30 y 40 días, el tiempo que le da al aperitivo su sabor agrio característico, el rasgo que más lo distingue. Giselle explica que la idea original fue crear un producto a base de miel que no existiera en el mercado, y que llegar a esta fórmula fue, como ella misma lo describe, un proceso a prueba y error.

En el desarrollo participaron alumnos de primer y segundo año de la especialidad, que fueron los que probaron proporciones, tiempos de maceración y ajustes de sabor hasta dar con la receta actual. El proceso completo, hasta llegar a la fórmula que hoy usan, les demandó cerca de dos años.

El trabajo en el apiario, cuadro por cuadro, es la base de todo lo que después se transforma en miel, licor o los demás productos de la especialidad.

La receta fue solo una parte del trabajo. Los alumnos también debieron resolver, junto a su docente, los desafíos técnicos de llevar un producto casero a una escala vendible: cómo conservarlo, qué graduación alcohólica darle y cómo envasarlo. El diseño de la etiqueta se fue puliendo con el tiempo gracias al aporte de una alumna especialmente interesada en el diseño, que usó herramientas de inteligencia artificial para llegar a la versión final.

En el camino, el proyecto estuvo a punto de llamarse "Gancia de miel", hasta que un conflicto con esa marca registrada los obligó a cambiar el nombre a último momento: con las etiquetas ya impresas, las corrigieron a mano con una lapicera negra indeleble, cambiando la "C" por una "E". Así nació el nombre definitivo, Ganeia.

Aprender haciendo, con una salida laboral

Para Martín, el Ganeia es también una forma de enseñar un oficio completo. "Trato de que mis alumnos aprendan un oficio que realmente les encuentre una salida laboral", explica, y agrega que busca que no se queden solo en el proceso tradicional del apicultor, sino que aprendan a innovar y crear productos nuevos: "Cuesta mucho la incorporación de la miel como consumo, desde el más chico al más grande, entonces hay que buscarle la vuelta para que el consumidor empiece a incorporarla".

Esa búsqueda explica por qué, además del Ganeia, la especialidad elabora dulce de leche, galletas de miel, caramelos y jabones hechos con cera de abeja, todos con ingredientes que la docente define como naturales y orgánicos. En paralelo, y todavía en etapa de prueba piloto, un grupo de alumnos trabaja en un fernet elaborado a base de propóleo.

La Escuela de Capacitación Laboral "Monseñor Leonardo Gallardo" está avalada por el Ministerio de Educación de San Juan y combina, en su especialidad de Apicultura, contenidos teóricos —la materia Apicultura, flora apícola y comercialización— con la práctica en el apiario. El alumnado es heterogéneo en edad: va desde los 16 años hasta una alumna de 86 que se recibe este año, y todos pasan, en algún momento, por la elaboración del Ganeia y los demás productos de la especialidad.

De las ferias sanjuaninas a un congreso internacional

Los alumnos ya mostraron el Ganeia en la Feria y Degustación del Cruce de las Peatonales de la Ciudad de San Juan, en el marco de la Semana de la Miel Sanjuanina, y en la Expo Innova Cuyo 2026, realizada del 30 de septiembre al 2 de octubre en Pocito. Este año también llegaron más lejos: el producto viajó al XVII Congreso Latinoamericano de Apicultura (FILAPI 2026), realizado del 31 de agosto al 6 de septiembre en Mar del Plata, con más de 2.000 participantes de 23 países. Según Giselle, a los chicos les encanta participar de estas instancias y contar en primera persona cómo elaboran el producto, algo que además ayuda a que el público pierda el miedo o el desconocimiento sobre la apicultura.

Lo que viene

El Ganeia se vende en la propia escuela y en cada feria a la que son convocados, además de tomar pedidos puntuales; esa venta, según explican, sostiene económicamente a la especialidad. El objetivo hacia adelante es incrementar la producción y registrar la marca.

Pomelo, naranja, limón, alcohol y clavo de olor: así arranca, ingrediente por ingrediente, la elaboración del Ganeia en la escuela.

La venta directa es los miércoles y viernes por la tarde en el propio establecimiento.