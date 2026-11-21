San Juan cerró la semana del FNS Forum con un compromiso concreto de la Nación: agilizar, a través del INASE y el SENASA, los trámites regulatorios que hoy frenan la llegada de nueva genética internacional de uva de mesa al país. El anuncio surgió de un encuentro estratégico realizado luego de la mesa sectorial de Agroindustria del Foro, el jueves 19 de noviembre de 2026, que reunió a representantes de empresas internacionales de genética, organismos del Gobierno nacional, funcionarios del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, productores y referentes del sector privado, según informó esa cartera en una gacetilla oficial.

Durante el encuentro, llevado a cabo durante la mañana del día viernes 20 de noviembre, se identificaron las necesidades planteadas por las empresas, se analizaron los procedimientos y las normativas vigentes de los organismos nacionales y se compartieron las modificaciones regulatorias previstas. También se trabajó sobre posibles adecuaciones y mecanismos para agilizar los procesos de incorporación de nuevo material genético, en función de los requerimientos del sector privado. Como resultado, se estableció una agenda de trabajo conjunta entre el Gobierno provincial, el Gobierno nacional y las empresas participantes, con el objetivo de dar continuidad a los temas planteados y avanzar en acciones concretas.

Por parte del Gobierno nacional, participaron del encuentro Martín Fernández, jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y Martín Gustavo Giaccio, subsecretario de Economías Regionales y de Pequeños y Medianos Productores de ese mismo organismo. Ambos funcionarios ya habían sido anticipados, sin mayores precisiones, en declaraciones previas del secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de San Juan, Miguel Moreno, como parte de la comitiva nacional que la Secretaría de Agricultura viene convocando desde julio de 2026 para resolver, junto con el INASE y el SENASA, los requerimientos normativos de las empresas de genética.

Qué rol cumplen el INASE y el SENASA en el proceso El encuentro permitió avanzar sobre diferentes cuestiones que requieren la intervención y coordinación de áreas específicas de ambos organismos: el INASE, a través del Registro Nacional de Cultivares y del Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, habilita la comercialización de una nueva variedad vegetal y reconoce el derecho de obtentor de quien la desarrolla; el SENASA, por su parte, controla los aspectos fitosanitarios y cuarentenarios que exige el ingreso al país de material vegetal vivo. El espacio de diálogo técnico abierto en este encuentro busca encontrar soluciones conjuntas y facilitar el desarrollo de nuevas oportunidades productivas en torno a esa normativa.

"Esta articulación público-privada representa un paso importante para fortalecer la innovación, incorporar nuevas tecnologías y potenciar la competitividad de la vitivinicultura argentina, consolidando las condiciones necesarias para el crecimiento y la evolución de toda la cadena productiva", destacó Moreno.