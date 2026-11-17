El granizo que cayó el viernes pasado en el departamento Sarmiento comenzó a dejar un registro concreto de daños en el sector productivo. Hasta el momento, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria recibió nueve denuncias que comprenden 99,3 hectáreas afectadas , principalmente en cultivos de vid y melón . Los equipos técnicos iniciaron los relevamientos para verificar las pérdidas y determinar el alcance del fenómeno.

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La información fue confirmada por Miguel Moreno , secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de San Juan, durante una entrevista con Radio Sarmiento. El funcionario precisó que las primeras presentaciones corresponden a productores de la zona de Villa de Media Agua , donde se habría concentrado el impacto más importante de la tormenta.

"Se han recibido nueve denuncias del departamento de Sarmiento. Para ser preciso, 99,3 hectáreas son las denunciadas", explicó Moreno. Además, indicó que personal de la Dirección de Contingencias Climáticas salió a realizar los peritajes correspondientes para comprobar los daños informados por los productores.

En cuanto a las zonas y los cultivos comprometidos, el funcionario señaló que el fenómeno tuvo su epicentro en las inmediaciones de Media Agua , con afectaciones en fincas ubicadas a unos cuatro o cinco kilómetros de la villa. Según las denuncias recibidas, las producciones de vid y melón aparecen entre las más perjudicadas.

Moreno aclaró que las cifras todavía son preliminares y que podrían incrementarse a medida que avance el trabajo de los inspectores. De hecho, explicó que es habitual que aparezcan nuevos reclamos cuando los productores observan que se están realizando peritajes en fincas cercanas.

La situación en otras zonas productivas

El secretario también hizo referencia a lo ocurrido en La Chimbera, en 25 de Mayo, donde se registró granizo de importante tamaño. Sin embargo, indicó que allí el impacto sobre las producciones habría sido menor en términos de daños, pese a que la superficie alcanzada por el fenómeno podría ser considerable.

"Quizás en la zona de La Chimbera ha afectado también una gran superficie, pero con daños mucho menores. En algunos lugares prácticamente es imperceptible", señaló.

El funcionario explicó que, en ambos sectores, lo que llamó la atención fue el tamaño del granizo, aunque la magnitud real de las pérdidas deberá establecerse mediante las inspecciones en terreno.

Por el momento, desde la Secretaría no registraron daños productivos de consideración en otros departamentos por las tormentas posteriores. Los equipos mantienen contacto con referentes departamentales, ingenieros agrónomos y productores para detectar nuevas situaciones.

Los peritajes serán determinantes para establecer la cantidad definitiva de hectáreas afectadas y avanzar con los mecanismos de asistencia previstos para los productores que acrediten pérdidas.