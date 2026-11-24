La quinta fecha de la fase regular de la Champions League comienza este martes 24 de noviembre con una jornada cargada de partidos importantes y la presencia de futbolistas argentinos.

Champions League: Un martes de acción con la quinta fecha en Europa

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Nueve encuentros darán inicio a esta etapa del torneo de clubes más prestigioso de Europa, donde equipos como el Real Madrid, Manchester City y Arsenal protagonizarán duelos atractivos.

La acción dará comienzo a las 14:45 (hora argentina) con dos partidos simultáneos, y continuará a las 17:00 con siete cotejos más que definirán el futuro de muchos equipos en la competencia.

El Real Madrid, que llega con puntaje ideal, recibirá al PSV Eindhoven en uno de los encuentros más esperados. Por su parte, el Manchester City de Enzo Fernández se medirá ante el Napoli en un duelo de alto voltaje.

El Arsenal de Inglaterra también será protagonista enfrentando al Borussia Dortmund, mientras que el Como de Italia, con los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone, buscará afianzar su posición recibiendo al AEK Atenas.

Duelos europeos y la participación de argentinos

La jornada de hoy en la Champions League incluye cruces como el de Galatasaray contra Aston Villa y Bodø/Glimt frente a LASK a las 14:45. Posteriormente, a las 17:00, se jugarán los restantes siete partidos.

Los jugadores argentinos Nico Paz y Máximo Perrone tendrán acción con su equipo, el Como, que recibirá al AEK Atenas. El conjunto italiano buscará un triunfo para consolidarse en los puestos de clasificación directa a octavos de final.