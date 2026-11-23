Gimnasia venció 4-2 a Newell's en un partidazo que necesitó 120 minutos para encontrar un ganador y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El encuentro tuvo cuatro goles durante el tiempo reglamentario, dos expulsados en la Lepra y un alargue en el que el Lobo terminó inclinando definitivamente la historia.

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El conjunto platense se puso en ventaja a los 18 minutos del primer tiempo por intermedio de Ignacio Fernández, pero Newell's consiguió reaccionar después del descanso. Walter Mazzantti convirtió de penal para el 1-1 y volvió a ser determinante más adelante, cuando el partido parecía nuevamente encaminarse para el local.

Gimnasia recuperó la ventaja a los 27 minutos del complemento con un golazo de Ignacio Miramón , aunque la Lepra volvió a empatar siete minutos después con otro penal ejecutado por Mazzantti. El 2-2 llevó la definición al tiempo suplementario después de un segundo tiempo abierto, intenso y con situaciones para ambos lados.

La igualdad comenzó a romperse rápidamente en el suplementario. A los 6 minutos del primer tiempo extra , Jerónimo Russo recibió la segunda tarjeta amarilla por una infracción sobre Jeremías Merlo y dejó a Newell's con diez jugadores. Apenas dos minutos después llegó otro golpe: Franco Escobar, que había ingresado instantes antes, desvió de cabeza un envío y terminó marcando en contra el 3-2 de Gimnasia .

La situación de la Lepra se complicó todavía más a los 13 minutos del primer tiempo suplementario. Martín Ortega , que ya estaba amonestado, lanzó un pelotazo contra Ignacio Fernández cuando el futbolista estaba en el piso y recibió la segunda amarilla. Newell's quedó entonces con nueve jugadores para afrontar el resto del encuentro.

Con dos hombres de más, Gimnasia administró el partido y terminó de liquidarlo en la segunda parte del alargue. A los 7 minutos, Matías Melluso apareció para definir junto a un palo y establecer el 4-2 definitivo, desatando el festejo en el Bosque.

De un 2-2 vibrante a una definición cargada de tensión

Hasta el alargue, Newell's había logrado responder cada vez que Gimnasia conseguía ponerse en ventaja. Los dos penales de Mazzantti mantuvieron con vida al equipo rosarino y llevaron una eliminatoria cambiante hacia el tiempo extra, pero las dos expulsiones terminaron condicionando cualquier posibilidad de sostener la igualdad.

El cierre terminó además caliente, con protestas y un partido cada vez más cortado después de las tarjetas rojas. La expulsión de Ortega generó nuevos reclamos de los futbolistas de Newell's y también fueron amonestados Juan Ignacio Ramírez y Josué Reinatti por protestar decisiones del árbitro Nicolás Ramírez.

Para Gimnasia, la clasificación prolonga además un gran momento como local. El equipo dirigido por Ariel Pereyra había terminado tercero en la Zona B con 31 puntos y llegaba a los playoffs con una racha positiva en el Bosque. Newell's, en cambio, había ingresado como sexto de la Zona A y tenía en el Clausura su principal posibilidad de conseguir un boleto internacional para 2027.

Quién será el rival de Gimnasia en cuartos

Con el 4-2 consumado, Gimnasia se metió entre los ocho mejores del Torneo Clausura y ahora espera por el ganador del cruce entre Boca e Independiente Rivadavia de Mendoza para conocer a su rival en los cuartos de final.

El Lobo consiguió el pase después de una tarde que tuvo de todo: cuatro goles en los 90 minutos, otros dos en el suplementario, dos expulsados y una definición que recién pudo resolverse cuando Newell's quedó en inferioridad numérica.