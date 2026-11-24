Lee Roche , quien integró el plantel del Manchester United dirigido por Alex Ferguson, ha dado un giro radical en su vida profesional. El exjugador, que llegó a disputar partidos internacionales en 2003, hoy se dedica a la plomería en el norte de Inglaterra tras haber dejado atrás su etapa en las canchas profesionales.

Roche, formado en las inferiores del club de sus amores y con experiencia en selecciones juveniles inglesas, tuvo su momento cumbre en la temporada 2002/2003. Tras un paso a préstamo por Wrexham, regresó a Manchester para tener sus primeras oportunidades en el primer equipo, llegando a debutar en la Premier League y en la Champions League .

El partido más recordado para el defensor fue el 18 de marzo de 2003, cuando salió como titular en Riazor frente al Deportivo La Coruña, compartiendo equipo con figuras como Ryan Giggs y Laurent Blanc. A pesar de su potencial, el club decidió dejarlo libre en el verano de ese mismo año.

Tras ser liberado por el Manchester United, Roche pasó por Watford, Burnley y nuevamente Wrexham, club donde las lesiones mermaron su continuidad. A los 27 años, en 2007, su carrera profesional llegó a su fin.

Asegura que la transición fue estresante al no tener un plan B. “Uno piensa que va a jugar al fútbol hasta los 35”, reconoció en una entrevista reciente. La pérdida de la pasión por el deporte fue tal que confesó: “Volvía a casa y no quería ni ver fútbol por televisión”.

Un nuevo camino como exfutbolista

Sin un plan alternativo claro, Roche debió reinventarse. Se capacitó en técnicas de aislamiento de paredes y, con apoyo de la PFA (Asociación de Futbolistas Profesionales), realizó un curso acelerado de plomería en 2019. Actualmente, además de su labor como plomero, dirige una empresa especializada en extracción de aislamiento de paredes.

Paradójicamente, su pasado ligado al fútbol no desapareció por completo. En días de partido, trabaja como analista de datos para Opta, regresando a escenarios como Old Trafford y el Etihad Stadium. Si bien sus compañeros en las obras a veces descubren su trayectoria, él prefiere mantener un perfil bajo, aunque a veces la pregunta surge: “Me han preguntado algunos compañeros de las obras por el United y cómo terminé acá”. Su experiencia lo lleva a reflexionar: “Creo que a los jóvenes de hoy habría que hacerlos estudiar algo, para que conozcan el mundo real. La mayoría probablemente no tiene un plan B si no llega a ser profesional”.