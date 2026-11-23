Desamparados y Pacífico de General Alvear empataron 0-0 este lunes en El Serpentario, por la primera final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur. Sportivo no pudo sacar chapa como local y ahora deberá ir a Mendoza a buscar la clasificación en una revancha que aparece como un desafío muy complicado para el conjunto sanjuanino.

Fue un partido caliente, disputado y con poco margen para el error . Pacífico trabajó bien el encuentro, cerró espacios y logró incomodar a un Desamparados que intentó asumir el protagonismo por su condición de local, pero nunca pudo encontrar la claridad necesaria para quebrar el cero.

La tensión fue creciendo con el correr de los minutos y buena parte de las miradas terminaron apuntando al árbitro Franco Morón . Su actuación generó reiteradas protestas y objeciones durante la noche y dejó una imagen pobre en la conducción del encuentro. De todos modos, sus decisiones más cuestionadas no terminaron teniendo incidencia directa en el resultado , que se mantuvo sin goles hasta el cierre.

El primer tiempo ya había mostrado la tónica que terminaría acompañando al partido: mucha fricción, intensidad en la mitad de la cancha y pocas situaciones claras. Pacífico logró generar algunas aproximaciones peligrosas y mostró desde el comienzo que no había viajado a San Juan únicamente para defenderse.

En el complemento, Desamparados buscó adelantar sus líneas y empujar a su rival contra su propio campo, pero el conjunto mendocino respondió con orden y consiguió sostener el planteo. El Víbora tuvo momentos de mayor iniciativa, aunque le faltó precisión en los últimos metros para transformar ese empuje en una ventaja concreta.

Sportivo no pudo hacerse fuerte en El Serpentario

El equipo dirigido por Mauricio Del Cero llegaba a la serie después de eliminar con autoridad a Defensores de Belgrano de Justo Daract, al que superó por un global de 7-1, además de haber conseguido recientemente el título del fútbol sanjuanino después de 35 años.

Sin embargo, esta vez no pudo trasladar ese impulso al marcador. Pacífico hizo un partido inteligente, manejó los tiempos cuando lo necesitó y consiguió llevarse de Puyuta el resultado que buscaba para definir la llave en su estadio.

El conjunto de General Alvear había llegado a esta instancia luego de eliminar a Argentino de Mendoza en una serie cargada de goles, que terminó 7-5 en el global, y volvió a demostrar en San Juan que tiene herramientas para competir una eliminatoria cerrada.

Todo se define en General Alvear

Con el 0-0, la serie quedó completamente abierta y Desamparados deberá buscar como visitante el pasaje a la definición por el ascenso. La revancha está prevista para el domingo 29 de noviembre en el estadio Héctor Moncada de General Alvear. Allí, Sportivo tendrá que conseguir el resultado que no pudo encontrar en El Serpentario. Será un partido exigente para el Víbora, ante un Pacífico que tendrá la localía y que ya mostró en San Juan su capacidad para sostener un encuentro cerrado y disputado.

Una serie que volvió a tener temperatura

Desamparados y Pacífico ya arrastraban antecedentes de cruces intensos. En la edición 2024-2025, el conjunto mendocino ganó 2-0 la ida, pero Sportivo logró igualar la serie en San Juan y terminó avanzando por 6-5 en los penales. Esta vez, el primer capítulo terminó sin goles pero volvió a dejar un partido cargado de tensión. El 0-0 en Puyuta obliga ahora a Desamparados a buscar lejos de casa la clasificación y mantener vivo el sueño de regresar al Federal A.

FOTOS: Mariano Arias