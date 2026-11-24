La Copa América 2028 volverá a disputarse en Estados Unidos , cuatro años después de la edición que terminó con la consagración de la Selección Argentina. La decisión quedó definida durante la última reunión de la Conmebol y ahora resta el anuncio público del presidente del organismo, Alejandro Domínguez.

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El certamen se jugará entre junio y julio de 2028 y tendrá modificaciones en su formato. La principal novedad será una mayor participación de selecciones de la Concacaf, con la intención de extender la competencia y ampliar la cantidad de participantes respecto de la edición de 2024.

Todavía no existe un reglamento oficial para la próxima Copa América y Conmebol no comunicó públicamente cuántos equipos competirán ni cómo se distribuirán los grupos. Sin embargo, distintos reportes señalan que uno de los esquemas que se encuentra bajo análisis contempla pasar de 16 a 20 selecciones .

La alternativa que se analiza contempla mantener a las 10 selecciones de Conmebol e incorporar hasta 10 representantes de Concacaf , en lugar de los seis invitados que participaron en Estados Unidos 2024. De concretarse, sería una de las ediciones más numerosas de la historia del torneo.

Uno de los formatos que aparece sobre la mesa es dividir a los 20 seleccionados en cuatro grupos de cinco equipos . Bajo ese esquema, cada país disputaría cuatro partidos en la primera fase y los dos mejores de cada zona avanzarían a los cuartos de final. Desde allí continuarían las semifinales y la final.

Ese sistema todavía no fue confirmado oficialmente. Otra posibilidad es conservar la estructura utilizada en 2024, con cuatro grupos de cuatro selecciones y 16 participantes, aunque la intención de los dirigentes sería ampliar el certamen y darle una presencia mayor a Concacaf.

En la edición de 2024 participaron las diez selecciones sudamericanas y seis equipos de Concacaf. El reglamento de aquella Copa estableció cuatro grupos de cuatro integrantes, con los dos primeros de cada zona clasificados a los cuartos de final.

Cómo clasificarían los equipos de Concacaf

Otro punto que deberá resolverse es el método de clasificación de los invitados. Una de las posibilidades planteadas es que los cupos de Concacaf se definan mediante la Nations League, siguiendo una lógica similar a la utilizada para seleccionar a los participantes de la edición 2024.

A lo largo de la historia, México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Honduras, Haití y Canadá participaron como invitados en distintas ediciones de la Copa América. México fue el que llegó más lejos entre ellos, al alcanzar las finales de 1993 y 2001.

Por ahora tampoco fueron anunciados los estadios, las ciudades anfitrionas ni el calendario completo. Esos detalles, junto con la cantidad definitiva de selecciones y el sistema de competencia, deberían quedar establecidos una vez que Conmebol formalice la organización.

Por qué la Copa América vuelve a Estados Unidos

La elección de Estados Unidos está relacionada principalmente con cuestiones económicas, comerciales y de infraestructura. El país cuenta con estadios renovados y una estructura preparada para grandes acontecimientos internacionales después de haber organizado el Mundial 2026.

También representa uno de los mercados más importantes para la venta de entradas, patrocinadores y derechos audiovisuales. Estados Unidos ya organizó la Copa América Centenario de 2016 y volvió a recibir el torneo en 2024, por lo que la edición 2028 será la tercera disputada allí en apenas 12 años si se concreta el anuncio formal de Conmebol.

El calendario tendrá además una particularidad: Estados Unidos albergará ese mismo año los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, previstos para julio. Por eso, las fechas de la Copa América deberán coordinarse con otro de los grandes eventos deportivos que tendrá el país durante ese verano.

Argentina volverá para defender la corona

Para la Selección Argentina, el regreso a Estados Unidos trae el recuerdo inmediato de la Copa América 2024. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llegó a aquella edición como campeón vigente tras el título conseguido en Brasil 2021 y volvió a quedarse con el trofeo.

La Albiceleste derrotó 1-0 a Colombia en la final, disputada en Miami, gracias al gol de Lautaro Martínez durante el tiempo suplementario. De esta manera, conquistó su segunda Copa América consecutiva y alcanzó su título número 16 en el certamen.

La hoja de ruta de 2028 ya tiene, entonces, su principal definición: Estados Unidos volverá a ser la sede y el torneo se jugará entre junio y julio. La próxima novedad será conocer si finalmente se aprueba la expansión a 20 selecciones y cómo quedará conformado el sistema de clasificación para los representantes de Concacaf.