La eliminación de Newell's ante Gimnasia La Plata por los octavos de final del Torneo Clausura dejó una fuerte bronca en Rosario y tuvo a Maxi Rodríguez como uno de sus protagonistas fuera de la cancha. El histórico referente rojinegro utilizó sus redes sociales para cuestionar abiertamente al árbitro Nicolás Ramírez después del 4-2 sufrido en El Bosque.

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La Fiera publicó en su historia de Instagram una imagen del juez con una gran cruz sobre el rostro y acompañó la foto con un mensaje directo sobre el lugar que, según su mirada, ocupan actualmente los árbitros en el fútbol argentino. La publicación apareció pocas horas después de un encuentro cargado de protestas, que terminó 2-2 en los 90 minutos y se definió durante el tiempo suplementario.

Uno de los momentos que mayor enojo generó ocurrió durante el segundo penal sancionado a favor de Newell's. Los jugadores rosarinos reclamaron que Germán Conti , quien ya estaba amonestado, debía recibir una segunda tarjeta amarilla por la infracción que terminó en la pena máxima. Ramírez cobró el penal, pero decidió no expulsar al defensor de Gimnasia.

Maxi Rodríguez publicó esta historia en su cuenta de Instagram después de la eliminación de Newell's y apuntó directamente contra el arbitraje de Nicolás Ramírez.

La tensión aumentó en el alargue. Jerónimo Russo y Martín Ortega fueron expulsados por doble amonestación , por lo que la Lepra terminó jugando con nueve futbolistas. Con superioridad numérica, Gimnasia logró quebrar el empate: primero llegó el gol en contra de Franco Escobar y luego Matías Melluso estableció el 4-2 definitivo.

Hasta entonces, Newell's había conseguido sostenerse en partido pese a estar dos veces en desventaja. Walter Mazzantti convirtió dos penales para igualar los goles de Ignacio Fernández e Ignacio Miramón y llevar la definición al suplementario. Sin embargo, las expulsiones modificaron el desarrollo y el conjunto platense aprovechó los espacios para quedarse con la clasificación.

Un final todavía más caliente

La bronca no terminó con el 4-2. Después del pitazo final se produjo un enfrentamiento generalizado entre futbolistas de ambos equipos, con empujones y agresiones en medio de una escena que prolongó la tensión acumulada durante los 120 minutos.

El árbitro terminó mostrando nuevas tarjetas rojas una vez concluido el encuentro. Harlen Castillo, de Gimnasia, y Gabriel Arias y Lucas Carrizo, de Newell's, fueron expulsados durante los incidentes posteriores. El entrenador Frank Darío Kudelka también expresó su malestar y fue a reclamarle al árbitro por distintas decisiones tomadas durante el partido.

Ramírez ya había quedado bajo cuestionamientos recientemente por otros encuentros del fútbol argentino. Tras el partido en La Plata, la publicación de Maxi Rodríguez volvió a poner su actuación en el centro de la discusión y amplificó el enojo que quedó en Newell's después de la eliminación.