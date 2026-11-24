El juez pampeano fue protagonista con sus cuestionadas decisiones arbitrales en la final de ida que terminó empatada 0-0.

La bronca en Puyuta no terminó con el pitazo final. Después del empate sin goles entre Sportivo Desamparados y Sport Club Pacífico de General Alvear, por la ida de la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur, el árbitro pampeano Franco Morón tuvo que abandonar el estadio bajo una fuerte custodia policial, entre insultos y abucheos de los hinchas locales.

La situación se extendió durante casi una hora después de finalizado el encuentro. Un grupo de simpatizantes del Víbora permaneció en las inmediaciones del estadio El Serpentario a la espera de la salida de la terna arbitral, con la intención de expresar su malestar por las decisiones que tomó el juez durante el partido. Finalmente, Morón debió ser trasladado en un móvil policial, más conocido como la "chanchita", para evitar incidentes.

La actuación del árbitro se convirtió en el principal foco de polémica de una final que terminó 0 a 0, pero que dejó mucho enojo en el conjunto sanjuanino. Si bien no hubo expulsados ni penales para ninguno de los dos equipos, las decisiones en las denominadas "chiquitas" generaron fuertes cuestionamientos y alimentaron la sensación de que el arbitraje perjudicó a Desamparados. Y quedó a la vista de todos quienes estuvieron presentes.

El malestar de los hinchas también estuvo relacionado con el desarrollo del encuentro, en el que el equipo sanjuanino buscaba hacerse fuerte como local y conseguir una ventaja de cara a la revancha en Mendoza. Sin embargo, el resultado dejó la serie abierta y la discusión arbitral terminó ocupando buena parte de la escena.

Morón, que llegó en reemplazo de Fernando Rekers, ya tenía un antecedente dirigiendo al Víbora. En 2021, cuando Desamparados competía en el Federal A, el árbitro pampeano estuvo a cargo de un encuentro en el que el equipo sanjuanino cayó frente a Sol de Mayo de Viedma.