El 25 de noviembre de 2020 es una de esas fechas en las que cada argentino recuerda dónde estaba cuando recibió una noticia que parecía imposible. Cerca del mediodía, una frase comenzó a recorrer el país y rápidamente dio la vuelta al mundo: “Murió Maradona” . La partida de Diego Armando Maradona provocó una conmoción que trascendió las fronteras y dejó en silencio a millones de personas.

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La noticia golpeó especialmente a Gimnasia y Esgrima La Plata , donde el Diez se desempeñaba como entrenador. Aunque no había estado al frente del equipo en el partido ante Patronato, disputado el día de su cumpleaños, su vínculo con el Lobo había generado una identificación especial con los hinchas. A seis años de su muerte, el club volverá a recordarlo con una jornada de homenaje en el mural de Maradona, ubicado en el estadio Juan Carmelo Zerillo. Bajo el nombre “Del Bosque a la eternidad” , la actividad incluirá un altar colectivo, música en vivo y una radio abierta, entre otras propuestas.

Seis años después, las circunstancias que rodearon la muerte del astro argentino siguen siendo motivo de debate y discusión judicial. Luego de una primera internación en la clínica Ipensa, Diego fue trasladado a un centro médico de Olivos, donde fue operado por un hematoma subdural . El 11 de noviembre de 2020 recibió el alta y fue llevado en ambulancia hasta una casa alquilada en el barrio San Andrés, en Tigre, donde continuaría con su recuperación.

El desenlace llegó apenas dos semanas después. Alrededor del mediodía del 25 de noviembre , tras permanecer unas 12 horas sin controles médicos, fueron convocadas ambulancias al domicilio porque Maradona no presentaba signos vitales. Durante los días previos, su estado físico había evidenciado un deterioro importante: permanecía prácticamente sin levantarse de la cama y presentaba una considerable hinchazón, una situación que había generado advertencias de familiares y allegados a los profesionales que lo atendían.

Las circunstancias de su fallecimiento derivaron en una investigación judicial que buscó determinar qué responsabilidades tuvieron quienes integraban su entorno médico y personal. El caso llegó a juicio oral y el veredicto está previsto para el próximo 22 de diciembre , una instancia clave para esclarecer las responsabilidades por la muerte del ídolo.

Un adiós que recorrió el mundo

La muerte de Maradona desató un luto nacional e internacional. Las imágenes de su despedida en la Argentina recorrieron el planeta y los homenajes se multiplicaron en estadios, clubes y ciudades que habían sido testigos de su talento. Uno de los gestos más recordados fue el de Lionel Messi, quien celebró un gol con el Barcelona y, debajo de la camiseta del club catalán, mostró una vieja casaca de Newell's que había pertenecido a Diego.

Pero la historia de Maradona no se explica solamente a través de sus últimos días. Quedó la leyenda de un futbolista extraordinario que llevó la gloria argentina desde Villa Fiorito hasta Nápoles, que conquistó al mundo con su talento y que alcanzó la eternidad futbolística aquel 29 de junio de 1986, cuando levantó la Copa del Mundo en el estadio Azteca de México.

También quedaron sus gambetas imposibles, sus goles inolvidables y sus frases que atravesaron generaciones. Su historia estuvo marcada por los afectos, desde Doña Tota y Don Diego hasta sus amigos más cercanos, pero también por las polémicas, las declaraciones explosivas, las traiciones, los egos y las miserias que rodearon su vida.

A seis años de aquel mediodía que paralizó al país, Maradona sigue presente en la memoria colectiva. Su figura continúa despertando admiración, discusiones y emociones difíciles de explicar. Porque, más allá de sus contradicciones y de las circunstancias que rodearon su final, hay una imagen que permanece intacta en la memoria de los futboleros: la del Diez gambeteando rivales, con la pelota pegada al pie y el mundo rendido a sus pies.