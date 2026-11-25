Román Herrmann volvió a demostrar su vigencia en el tablero y se quedó con el Campeonato Sanjuanino Absoluto de Ajedrez , una consagración que le permitió alcanzar su cuarto título en la competencia. Esta vez la victoria tuvo un significado especial, ya que después de una década dedicada a la competencia local, decidió que este sería, al menos por un tiempo, su último torneo en San Juan. Una despedida que llega con una nueva meta: trabajar para que el ajedrez provincial crezca y sus nuevas generaciones alcancen su máximo potencial.

¿Hasta cuando un San Juan vs Mendoza con fallos polémicos? De Unión a Alianza y ahora Desamparados, el repaso de una película que ya vimos

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Herrmann contó que el campeonato se desarrolló durante el fin de semana largo y reunió entre 45 a 50 jugadores, donde se encontraban los mejores exponentes de la provincia, competidores con ranking internacional y jóvenes que comienzan a dar sus primeros pasos en el circuito absoluto. La competencia se disputó bajo el sistema suizo, con seis rondas y una partida por ronda. Este formato permite que los participantes se enfrenten con rivales que tienen una cantidad similar de puntos, a medida que avanza el torneo.

En su recorrido, Herrmann ganó cuatro partidas y empató dos, por lo que llegó al desempate con cinco puntos, junto a Gabriel Pereyra y Thiago Sánchez, dos representantes de la nueva camada de ajedrecistas sanjuaninos. La definición se realizó con partidas rápidas, de diez minutos por jugador, y el tetracampeón logró imponerse en los dos enfrentamientos.

Aunque ya había conseguido tres títulos provinciales, esta cuarta consagración tuvo un valor diferente para Herrmann. La posibilidad de cerrar su etapa competitiva en San Juan con una victoria era algo que venía considerando este año.

En el último tiempo había reducido considerablemente su participación en torneos. Su actividad estaba más vinculada con algunas competencias en Buenos Aires, mientras que en San Juan mantenía una presencia especial por el significado que tiene el Campeonato Absoluto. A sus casi 31 años, que cumplirá en diciembre, decidió priorizar otros objetivos personales y familiares, además de profundizar su trabajo en la enseñanza del ajedrez y la generación de espacios para niños.

"Le había comentado a mi familia y a mi novia Victoria que me quería retirar este año, por lo menos por un tiempo, de los torneos, sobre todo del Sanjuanino, que es como el emblema acá en San Juan", explicó.

La decisión no estuvo condicionada por el resultado. Herrmann tenía claro que quería despedirse del campeonato defendiendo su título, pero también estaba dispuesto a perderlo. Consideraba que su recorrido ya había sido importante y que era momento de abrir una nueva etapa. Por eso, la victoria terminó convirtiéndose en una despedida soñada del circuito provincial. "Fue un orgullo y una ilusión muy importante poder nuevamente ganarlo y despedirme de este rol, por lo menos ajedrecístico, con una victoria", expresó.

Su decisión alcanza únicamente a los torneos en San Juan y deja abierta la posibilidad de continuar participando en certámenes nacionales e internacionales. "Yo no voy a jugar más en San Juan por un tiempo, debido a que decidí dirigir el ajedrez y potenciar a los más jóvenes. Siempre dejo la puerta abierta para seguir compitiendo a nivel nacional e internacional. No me voy a retirar del ajedrez para siempre", aclaró.

De competir a dirigir el ajedrez sanjuanino

El paso al costado del circuito local también responde a una nueva etapa profesional y dirigencial. Herrmann quiere ampliar su trabajo y no concentrarse exclusivamente en la formación de niños, sino también acompañar a los jugadores rankeados y a quienes compiten a nivel profesional.

En ese sentido, adelantó que uno de sus proyectos es presentarse para ocupar la presidencia de la institución que conduce el ajedrez sanjuanino y, desde ese lugar, impulsar una nueva etapa de desarrollo. La intención es potenciar a los jugadores que vienen creciendo, generar mejores oportunidades de formación y fortalecer el funcionamiento de la actividad en todos sus niveles.

Con un 2027 proyectando nuevos escenarios y desafíos, el sanjuanino que se volvió en uno de los principales referentes del deporte sigue apostando por su crecimiento y posicionamiento. “Todos los años tengo la sensación de que crecemos un poquito. Me encanta poder trasmitir eso y decir que cada vez somos más y que los niños puedan usar los beneficios del ajedrez en su día a día es lo mejor”, concluyó.