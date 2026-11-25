El Xeneize, flamante campeón de la Copa Sudamericana, busca avanzar en el torneo local con el objetivo de sumar su tercer título del año.

Boca Juniors recibe a Independiente Rivadavia en La Bombonera, con el envión de la Copa Sudamericana.

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Boca Juniors recibe este miércoles a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera, en un encuentro correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega con un gran envión anímico tras coronarse campeón de la Copa Sudamericana.

El conjunto de la Ribera atraviesa un presente inmejorable, habiendo ganado ya dos de los cinco títulos posibles en lo que va del año. El Torneo Clausura es uno de los certámenes que anhela conquistar y se perfila como máximo favorito por su desempeño hasta el momento, donde culminó segundo en su grupo.

El presente del xeneize en el torneo Sin embargo, el DT Rodolfo Arruabarrena evalúa realizar rotaciones debido al trajín de partidos. Varios jugadores terminaron con molestias físicas el último encuentro y podrían ser preservados. Entre los futbolistas que están entre algodones se encuentran Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Santiago Ascacíbar y Leandro Paredes.

La probable formación de Boca para enfrentar a Independiente Rivadavia incluiría a Álvaro Montero en el arco; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Facundo Herrera y Malcom Braida o Lautaro Blanco en defensa; Milton Delgado, Tomás Belmonte o Santiago Ascacíbar y Williams Alarcón o Leandro Paredes en el mediocampo; y en la delantera, Tomás Aranda, Leonel Flores o Sebastián Villa, y Miguel Merentiel.

¿Cómo llegan las casas de apuestas al cruce? Las casas de apuestas marcan a Boca Juniors como claro favorito para el encuentro, con una cuota máxima de 1.54 por su victoria, frente a los 6.63 que cotiza un triunfo del visitante. El empate, que llevaría la definición a penales tras el tiempo suplementario, paga hasta 3.94.