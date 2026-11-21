Varios equipos del fútbol argentino esperan que el “efecto cascada” que podría generar el título de Boca ante Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana los beneficie de cara a los torneos internacionales que se disputarán en 2027.

Entre los implicados están algunos que ya tienen asegurada su plaza como Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia y Gimnasia La Plata, mientras que otros todavía dependen de resultados propios o ajenos, como los casos de Estudiantes, Barracas Central e Independiente.

Vale repasar que a la Libertadores 2027 irán Belgrano (campeón del Apertura), Boca (campeón de la Tabla Anual), Rosario Central (segundo en la Anual), Argentinos Juniors (tercero en la Anual), el campeón de la Copa Argentina (Platense o Boca) y el campeón del Clausura. Si el Xeneize gana la Sudamericana, el Calamar se asegurará el boleto para la Libertadores aunque pierda la final de Copa Argentina y al mismo tiempo se liberará una plaza en la Anual.

Todavía existen chances de que Argentinos ingrese a la fase de grupos de la Libertadores, que Independiente Rivadavia dispute el repechaje o juegue fase de grupos de la Libertadores, que Gimnasia La Plata dispute repechaje de Libertadores, y que Estudiantes de La Plata, Barracas Central e Independiente se metan en la Sudamericana.

Argentinos Juniors: ya tiene asegurado disputar el repechaje (Fase 2) de la Libertadores, pero si Boca gana la Sudamericana, se clasificará directamente a fase de grupos. El Bicho de La Paternal también depende de sí mismo para integrar las zonas de la Libertadores 2027: obtendrá ese boleto dorado si sale campeón del Clausura (recibirá a Independiente en la primera llave de octavos).

Independiente Rivadavia de Mendoza: la Lepra mendocina se aseguró el pase a la Sudamericana, pero también podría llegar a disputar nuevamente la Libertadores. Si Boca le gana al Mineiro, heredará el cupo de Fase 2 de Libertadores 2027 de Argentinos Juniors. Y hay más: si además de que el Xeneize se adjudica la Sudamericana, el Clausura es ganado justamente por los de la Ribera, Rosario Central o Argentinos Juniors, los de Alfredo Berti se meterán a fase de grupos. Lógicamente también se clasificarán a la Libertadores si son campeones del Clausura (visitarán a Boca en la Bombonera el miércoles 25/11 por los octavos de final).

Gimnasia La Plata: el Lobo jugará al menos la Sudamericana 2027, pero tiene una remota chance de ingresar a la Libertadores. Independientemente de que lo hará si sale campeón del Clausura (recibirá a Newell’s por los octavos de final), disputará la Fase 2 de la Libertadores si Boca le gana la Sudamericana al Mineiro y si uno de los clubes que terminó por encima en la Anual (Boca, Central, Argentinos o Independiente Rivadavia) se quedan con el Clausura.

Estudiantes de La Plata: el Pincha jugará la Libertadores 2027 si le gana la final al Palmeiras. Ya no puede clasificarse como campeón del Clausura ya que no disputará los playoffs. En caso de perder contra los brasileños, la carta que le queda es ingresar a la Sudamericana del año que viene y para eso necesita que Boca alce el trofeo en Barranquilla. De esa manera, se liberará un cupo y se quedará con el último boleto. Si Boca pierde con Mineiro, obtendrá un boleto para la Sudamericana si es campeón uno de los equipos que terminó por encima de su línea en la Anual (Boca, Central, Argentinos, Independiente Rivadavia, Gimnasia, Vélez, River, Instituto, Lanús o Belgrano).

Barracas Central: el Guapo jugará su primera Libertadores si gana el Clausura (visitará a Defensa y Justicia en octavos). De lo contrario, mantiene expectante para disputar la Sudamericana. Precisa que se liberen dos cupos de la Anual. Le conviene que Boca gane la Sudamericana ante Mineiro y/o que Estudiantes derrote en la Libertadores a Palmeiras y/o que sea campeón del Clausura un equipo que terminó por encima de su línea en el campeonato (Boca, Central, Argentinos, Independiente Rivadavia, Gimnasia La Plata, Vélez, River, Instituto, Lanús o Belgrano).

Independiente: el Rojo quedó igualado con Defensa y Justicia en puntos, goles a favor y en contra, por lo que el Fair Play definirá que terminará como 13° en la Anual, por lo que mantiene aspiraciones de clasificarse a la Sudamericana (siempre y cuando no sea campeón del Clausura, forma en la que se metería en la Libertadores, a la espera de visitar a Argentinos Juniors por los octavos de final). Para jugar la Sudamericana 2027, los de Avellaneda necesitan sí o sí que Boca le gane al Mineiro, que Estudiantes le gane al Palmeiras y que uno de los clubes ubicados por encima de su posición obtenga el Clausura (Boca, Central, Argentinos, Independiente Rivadavia, Gimnasia La Plata, Vélez, River, Instituto, Lanús, Belgrano o Barracas).

Platense: se clasificará a la Libertadores 2027 si le gana la final de Copa Argentina a Boca. En caso de perderla, igualmente ingresará al certamen continental siempre y cuando Boca obtenga la Sudamericana ante Mineiro o gane el Clausura.