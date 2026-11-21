Boca Juniors afrontará este sábado uno de los partidos más importantes de su temporada: la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro. El encuentro se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, y comenzará a las 19:30, hora argentina.

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El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena tendrá la posibilidad de volver a levantar un trofeo internacional y sumar una nueva estrella continental. El desafío también representa la oportunidad de ponerle fin a una espera de 18 años sin títulos internacionales , desde la obtención de la Recopa Sudamericana de 2008.

Del otro lado estará Atlético Mineiro, conducido por Eduardo Domínguez, que intentará quedarse con el título y sumar otro logro a su historia internacional. El conjunto brasileño buscará imponer su juego en una final única que promete un escenario de máxima exigencia.

Boca llega con la ilusión de conquistar su tercera Copa Sudamericana, después de los títulos obtenidos en 2004 y 2005. Además, el historial entre ambos equipos favorece al conjunto argentino: sobre nueve enfrentamientos oficiales y amistosos, registra cinco victorias, tres empates y una sola derrota.

La expectativa estará puesta también en las posibles formaciones. Arruabarrena mantiene una duda en el ataque, donde Tomás Aranda y Alan Velasco pelean por un lugar junto a Sebastián Villa y Miguel Merentiel. En el mediocampo, Leandro Paredes será una de las piezas centrales del equipo.

Boca y Mineiro, frente a frente por el título

Por su parte, Atlético Mineiro apostaría por un esquema con tres volantes y tres delanteros, con Bernard como uno de los nombres destacados de su ofensiva.

Las probables formaciones:

- Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

- Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Casierra. DT: Eduardo Domínguez.

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La final de la Copa Sudamericana comenzará a las 19:30 de Argentina y tendrá como escenario el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

El encuentro será dirigido por el árbitro uruguayo Andrés Matonte y podrá verse en vivo por ESPN y DSports. También estará disponible a través de las plataformas de streaming Disney+ Premium y DGO.

El campeón, además de quedarse con el trofeo continental, obtendrá la clasificación a la Copa Libertadores 2027 y el derecho a disputar la Recopa Sudamericana.

Para Boca, la posibilidad de volver a festejar a nivel internacional después de casi dos décadas. Para Atlético Mineiro, la chance de sumar otra conquista continental. En Barranquilla estará en juego mucho más que una copa: dos equipos históricos buscarán cerrar el año en lo más alto.