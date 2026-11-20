El complejo El Pinar fue escenario este viernes de la largada de la Marareciclón 2026, una propuesta impulsada por la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas, a través de la Secretaría de Deporte, que reunió a instituciones de los departamentos alejados de San Juan.
Representantes de Ullúm, Jáchal, Iglesia, Sarmiento y Valle Fértil formaron parte de este encuentro que combinó deporte, recreación, inclusión y educación ambiental, generando un espacio de integración y aprendizaje.
La jornada comenzó con una maratón recreativa de aproximadamente un kilómetro, acompañada por profesores e instructores, que promovió la actividad física y la participación colectiva.
Posteriormente, los grupos visitaron el Parque de la Biodiversidad, donde recorrieron sus instalaciones y compartieron momentos de desayuno, picnic y actividades recreativas. El recorrido también incluyó el Centro Ambiental Anchipurac, donde conocieron diferentes iniciativas vinculadas al cuidado del ambiente y entregaron los materiales reciclables recolectados previamente por cada institución.
Además, se realizó una exposición de Marareciclón 2026, en la que los participantes compartieron los trabajos y proyectos desarrollados en el marco de esta iniciativa. Las actividades se organizaron por grupos y en diferentes horarios para facilitar la participación y el aprovechamiento de cada uno de los espacios.
A través del Gobierno de San Juan, mediante el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, se continúa promoviendo el acceso al deporte, la inclusión y la educación ambiental en los distintos departamentos de la provincia, generando espacios de encuentro y nuevas oportunidades para las instituciones de las zonas alejadas.