Ullúm, Jáchal, Iglesia, Sarmiento y Valle Fértil participaron de una jornada que combinó recorridos por El Pinar, Parque de la Biodiversidad y el Centro Ambiental Anchipurac.

Especial. La conciencia ambiental, el deporte y la inclusión fueron parte de la edición 2026 del Marareciclón.

El complejo El Pinar fue escenario este viernes de la largada de la Marareciclón 2026, una propuesta impulsada por la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas, a través de la Secretaría de Deporte, que reunió a instituciones de los departamentos alejados de San Juan.

Representantes de Ullúm, Jáchal, Iglesia, Sarmiento y Valle Fértil formaron parte de este encuentro que combinó deporte, recreación, inclusión y educación ambiental, generando un espacio de integración y aprendizaje.

La jornada comenzó con una maratón recreativa de aproximadamente un kilómetro, acompañada por profesores e instructores, que promovió la actividad física y la participación colectiva.

Posteriormente, los grupos visitaron el Parque de la Biodiversidad, donde recorrieron sus instalaciones y compartieron momentos de desayuno, picnic y actividades recreativas. El recorrido también incluyó el Centro Ambiental Anchipurac, donde conocieron diferentes iniciativas vinculadas al cuidado del ambiente y entregaron los materiales reciclables recolectados previamente por cada institución.

Además, se realizó una exposición de Marareciclón 2026, en la que los participantes compartieron los trabajos y proyectos desarrollados en el marco de esta iniciativa. Las actividades se organizaron por grupos y en diferentes horarios para facilitar la participación y el aprovechamiento de cada uno de los espacios.