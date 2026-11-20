Las divisiones M15, M16 y M17 finalizaron entre los cuatro mejores equipos del Regional Cuyano de Menores, mientras que la M19 se ubicó entre los ocho primeros.

Las divisiones juveniles de Universitario Rugby & Hockey Club cerraron una destacada participación en el Regional Cuyano de Menores 2026. El certamen, que reúne a equipos de San Juan, Mendoza y San Luis, tuvo a las cuatro categorías de la “U” entre las protagonistas de sus respectivas competencias.

La M15, M16 y M17 consiguieron clasificarse al Final Four de la Copa Oro, instancia que reunió a los cuatro mejores equipos de cada división. La M16 y la M17 finalizaron en el tercer puesto, mientras que la M15 culminó en la cuarta posición. Las tres categorías llegaron a la definición con posibilidades de disputar el título regional.

Por su parte, la M19 también completó una campaña positiva y logró ubicarse entre los ocho mejores equipos de la región. La división juvenil mayor disputó el Final Four de la Copa Plata, donde finalizó en el tercer puesto.

Estos resultados reflejan el trabajo desarrollado durante toda la temporada por jugadores, entrenadores y colaboradores de la institución. La formación y el desarrollo del rugby juvenil constituyen uno de los pilares de Universitario, con el objetivo de sostener equipos competitivos y acompañar el crecimiento deportivo de sus jugadores.