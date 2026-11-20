La delegación del Bicicross San Juan partió rumbo a la provincia vecina, con el acompañamiento del Gobierno, que dispuso el servicio de transporte para los deportistas.

Accion. El Bicicross San Juan está presente en el cierre del Argentino en Mendoza.

Una delegación de pilotos sanjuaninos de bicicross viajó desde las puertas del Estadio Aldo Cantoni hacia Mendoza, donde disputará la tercera fecha del Campeonato Open y la décima y última fecha del Campeonato Argentino de Bicicross 2026.

El equipo del Club Bicicross San Juan cuenta con 46 deportistas inscriptos para esta competencia, que se desarrollará en la pista José Luis Narpe, ubicada en el Parque General San Martín de la Ciudad de Mendoza.

La actividad comenzará este viernes 20 de noviembre con los entrenamientos oficiales, mientras que el sábado 21 se disputará la final del Campeonato Open y el domingo 22 tendrá lugar la gran final del Campeonato Argentino, que reunirá a los principales exponentes de la disciplina a nivel nacional. El evento es organizado por la Asociación Corredores Bicicross Mendoza (ACBIM) y fiscalizado por la Federación Argentina de Bicicross.

LOS SANJUANINOS La nómina de representantes sanjuaninos está integrada por: Allis, Luciano; Avila, Yago; Ayala, Enzo Gael; Baquedano, Valeriano; Baldillou Vila, Valentín; Crifó, Lucas Emiliano; Crifó, María Agustina; Distefano, Uma Geraldine; Echenique Cruz, Thiago Gael; Fernández, Juan Cruz; Fernández, Nahuel Agustín; Fernández Cortés, Lorenzo; Frack, Juan Cruz; Frack, Marcos Agustín; Frack, Tiziano; Gil Limole, Genaro Héctor; Gómez, Octavio Salvador; Jesús, Francisco; Leiva, Matías Francisco; Marín, Martiniano; Martín, Gennaro Valentino; Miranda, Agustín; Miranda, Yuthiel; Molina, Constanza; Molina, Franco; Molina, Gonzalo; Molina, Liam Valentín; Mut Romero, Valentín; Oieni Bordón, Cayetano; Orozco Castro, Franco; Pereyra, Benjamín; Quiroga, Bautista; Recabarren, Julián; Rodríguez, Donatto; Rodríguez, Guillermo; Rodríguez, Tommas; Sánchez, Ignacio Agustín; Sánchez Moreno, Julieta; Solera, Bautista; Soto, Matías; Soto, Stefano Tiziano; Torres, Joaquín Bautista; Vedia Fernández, Augusto Germán; Yáñez Fernández, Lucio Rubén.

La última cita del Campeonato Argentino llega luego de un importante acontecimiento internacional que tuvo a San Juan como protagonista a fines de octubre. Del 23 al 25 de octubre, la pista del Club Bicicross San Juan, en Rawson, fue sede del Iberoamericano de BMX, la Copa Latina y la novena fecha del Campeonato Argentino, con la participación de 12 países y más de 300 pilotos internacionales.