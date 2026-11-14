Más de 4.000 estudiantes sanjuaninos fueron distinguidos como Embajadores Saludables en el 12° Foro Provincial

Con una convocatoria que superó los 100 establecimientos educativos de distintos departamentos, se llevó a cabo este viernes 13 de noviembre el 12° Foro Saludable Provincial. El encuentro tuvo lugar en el Auditorio Emar Acosta del edificio Anexo de la Cámara de Diputados de San Juan y reunió a alumnos, docentes y familias en una jornada enfocada en la educación para la salud y el compromiso comunitario.

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La iniciativa formó parte de la campaña "Alimentando Voluntades 2026", impulsada por la Fundación Modo de Vida a través de su programa Nutrición en Vivo —que ya cuenta con más de tres décadas de trayectoria en la provincia—, junto al respaldo institucional de la Cámara de Diputados mediante el Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICAP) y la Dirección de Relaciones con la Comunidad.

Durante toda la mañana, las delegaciones escolares expusieron los proyectos desarrollados a lo largo del ciclo lectivo, centrados en la incorporación de hábitos de alimentación saludable, el fomento de la actividad física, la inclusión y el trabajo solidario dentro y fuera de las aulas.

Uno de los ejes distintivos de esta edición fue la integración comunitaria y el vínculo con los adultos mayores, dejando dos momentos de fuerte carga emotiva para los presentes:

Conexión con Jardines de Querencia: Se estableció una comunicación con los residentes del geriátrico, en una dinámica que buscó poner en valor el acompañamiento y fortalecer los lazos entre generaciones.

El gesto de Santa Águeda: Una de las abuelas de la Residencia de Adultos Mayores entregó un presente elaborado artesanalmente por ella misma, en señal de gratitud por las acciones solidarias impulsadas durante el año en el marco de la campaña.

El cierre artístico de las exposiciones estuvo a cargo de estudiantes de la Escuela Perito Moreno, quienes presentaron diversos cuadros de baile que aportaron color y entusiasmo al auditorio.

El nombramiento de los nuevos Embajadores Saludables

El punto central de la jornada llegó con el reconocimiento formal a más de 4.000 estudiantes, quienes fueron consagrados como los nuevos Embajadores Saludables de San Juan. Con esta distinción, la organización busca destacar el rol activo de los chicos como agentes multiplicadores de buenas prácticas en sus propios hogares y barrios.

Al término de la actividad, los organizadores también entregaron distinciones a los directivos y docentes de las más de cien escuelas participantes, reafirmando la continuidad de un espacio educativo que promueve la formación integral y los valores solidarios en la comunidad sanjuanina.