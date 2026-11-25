La Administracion Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnologia Medica retiro un aerosol deportivo y suspendio la rosiglitazona, un tratamiento para la diabetes con riesgos cardiovasculares.

La ANMAT retiró un aerosol deportivo del mercado por riesgos para la salud y falta de habilitación.

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La Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnologia Médica (ANMAT) prohibió el uso y la venta de un aerosol deportivo frío, ordenando su inmediato retiro del mercado por representar riesgos para la salud. La medida se tomó tras constatar que el producto no contaba con habilitación sanitaria y carecía de datos de lote, fabricante o registro responsable en Argentina.

La decisión sobre el “SPRAY FRIO – GMP – Industria Argentina – cont. neto 440 ml” surgió tras una denuncia por su oferta en sitios web. Durante una inspección en Rosario, se detectó el producto en un depósito de la firma MDF S.R.L., que comercializaba artículos deportivos. Las 31 unidades encontradas no incluían información que permitiera verificar su elaboración, seguridad, composición y trazabilidad, impidiendo acreditar que reuniera las condiciones exigibles para su utilización.

Paralelamente, la ANMAT suspendió la elaboración, comercialización, importación y uso de la rosiglitazona, un principio activo utilizado en tratamientos para la diabetes tipo 2. La decisión se fundamentó en una revisión del balance beneficio-riesgo, ante la evidencia de un aumento en el riesgo de complicaciones cardiovasculares, como infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca congestiva, según análisis de organismos internacionales.

Clausuran fabricación y venta de antidiabético con historial de riesgos La resolución de la ANMAT, publicada en el Boletín Oficial, ordena cancelar los registros sanitarios de todas las especialidades medicinales que contengan rosiglitazona. La agencia sanitaria recordó que agencias regulatorias de otros países y organismos latinoamericanos ya habían retirado o suspendido este fármaco del mercado. En Argentina, ya se habían discontinuado previamente productos con este principio activo. La búsqueda en la base global de farmacovigilancia VigiBase identificó 93.204 reportes asociados a rosiglitazona, de los cuales alrededor del 70% se relacionaron con trastornos cardíacos.