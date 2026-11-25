La Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnologia Médica (ANMAT) prohibió el uso y la venta de un aerosol deportivo frío, ordenando su inmediato retiro del mercado por representar riesgos para la salud. La medida se tomó tras constatar que el producto no contaba con habilitación sanitaria y carecía de datos de lote, fabricante o registro responsable en Argentina.
La decisión sobre el “SPRAY FRIO – GMP – Industria Argentina – cont. neto 440 ml” surgió tras una denuncia por su oferta en sitios web. Durante una inspección en Rosario, se detectó el producto en un depósito de la firma MDF S.R.L., que comercializaba artículos deportivos. Las 31 unidades encontradas no incluían información que permitiera verificar su elaboración, seguridad, composición y trazabilidad, impidiendo acreditar que reuniera las condiciones exigibles para su utilización.
Paralelamente, la ANMAT suspendió la elaboración, comercialización, importación y uso de la rosiglitazona, un principio activo utilizado en tratamientos para la diabetes tipo 2. La decisión se fundamentó en una revisión del balance beneficio-riesgo, ante la evidencia de un aumento en el riesgo de complicaciones cardiovasculares, como infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca congestiva, según análisis de organismos internacionales.
Clausuran fabricación y venta de antidiabético con historial de riesgos
La resolución de la ANMAT, publicada en el Boletín Oficial, ordena cancelar los registros sanitarios de todas las especialidades medicinales que contengan rosiglitazona. La agencia sanitaria recordó que agencias regulatorias de otros países y organismos latinoamericanos ya habían retirado o suspendido este fármaco del mercado. En Argentina, ya se habían discontinuado previamente productos con este principio activo. La búsqueda en la base global de farmacovigilancia VigiBase identificó 93.204 reportes asociados a rosiglitazona, de los cuales alrededor del 70% se relacionaron con trastornos cardíacos.
Investigan la procedencia del aerosol deportivo retirado del mercado
La investigación sobre el spray deportivo frío involucró a la firma MDF S.R.L. y a Jorge Omar Kazlauskas, señalado como proveedor. La representante de MDF S.R.L. indicó que el aerosol era fabricado por la firma de Kazlauskas y que la marca GMP se incorporaba a pedido de la distribuidora. Sin embargo, la Dirección de Gestión de Información Técnica de la ANMAT no encontró registros de habilitación para la firma GMP ni para Jorge Omar K. en rubros como especialidades medicinales o productos médicos. Por ello, se iniciaron sumarios sanitarios contra las firmas involucradas por presuntos incumplimientos a la normativa sanitaria vigente.